AK Parti'li Kaya: Sana Torbalı'da Kandil Türküsü Söyletirsem Namerdim (3)

'SEÇİM BAŞARISIZLIKLARINI UNUTTURMAYA ÇALIŞIYORLAR'CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, resmi olmayan sonuçlara göre Torbalı Belediye Başkanı seçilen ve henüz mazbatasını almayan CHP'li İsmail Uygur'un seçimden önce hakkındaki iddiaları yanıtlamak için konuştuğunu...

'SEÇİM BAŞARISIZLIKLARINI UNUTTURMAYA ÇALIŞIYORLAR'



CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, resmi olmayan sonuçlara göre Torbalı Belediye Başkanı seçilen ve henüz mazbatasını almayan CHP'li İsmail Uygur'un seçimden önce hakkındaki iddiaları yanıtlamak için konuştuğunu ve sözlerinin muhatabının da Adnan Yaşar Görmez ile Atilla Kaya olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu anlayabilecek siyasi tecrübeye sahip olduğunu belirten Yücel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"AKP'lilerin yaptığı niyet okumaktır. Sözlerin sahibi kimi eleştirdiğini açıkça ifade ediyor ama onlar Torbalı'da aldıkları seçim yenilgisinin acısını çıkarmak için işlerine geldiği gibi algılamak istiyorlar. Torbalı'da yaşayan herkes bilmektedir ki ilçede açık ara farkla belediye başkanlığı seçimini kazanmış İsmail Uygur'a, AKP'nin belediye başkan adayı ve AKP'li yöneticiler tarafından yapılan sözlü saldırılar var. Torbalı'da seçim kampanyası süresince akılalmaz suçlamaların ve belediye başkanımızı terör örgütleriyle bir arada göstermek için hatta bir terör üyesiymiş gibi göstermek için atılmış iftiraların ardı arkası kesilmedi. Üstelik bunu yapan kişiler Torbalı'da kapı kapı dolaşarak bu yalanlara ilçe halkını inandırmaya çalıştılar. İsmail Uygur her seferinde, kendisine ve partisine atılan bu iftiraların cevabını Torbalıların sandıkta vereceğini ve kendisinin de seçimden sonra konuşacağını söylemiştir. Yani, Uygur'un kendisinin de ifade ettiği gibi, bu söylemlerinin muhatabı Torbalı'da kendisi hakkında her yerde yalan yanlış konuşan, iftiralar atan AKP'li yöneticilerdir. Sözün sahibinin, kimi hedef aldığını ve bu sözleri kime söylediğini açıkça ifade etmesine rağmen hedefteki kişilerin ısrarla 'Bu sözleri bize değil, Cumhurbaşkanımıza söyledi' diye tutturması tam bir korkaklık ve kendini kurtarma çabasıdır. Akıllarınca Torbalı ve İzmir'deki seçim başarısızlıklarını kendi liderlerine unutturacak ve yine kendi genel başkanları üzerinden farklı bir gündem yaratacaklar. Ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu acemice ve korkakça yapılan manipülasyona taviz vermeyecektir. Sayın Erdoğan, bu siyasi manevraların kendi partisinin mensupları tarafından neden yapıldığını, neden özellikle hedef kendisiymiş gibi gösterilmeye çalışıldığı anlayacak kadar tecrübeli ve teşkilatını bilen bir genel başkandır."



İZMİR,





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