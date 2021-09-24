AK Parti'li Keşir: Kadınlar için 'Nerede Kalmıştık' eğitim seferberliği başlatacağız - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, " Türkiye'de lise eğitimini yarıda bırakmış kadınlarla ilgili bir eğitim seferberliği başlatacağız. 'Nerede Kalmıştık' seferberliğin çıkış sloganı" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantında 'büyük Türkiye' hayalinin kadınlarla olabileceğini söyledi. Keşir, "Kadınlar olmadan 'büyük Türkiye' hayalinden bahsedemeyiz. Cumhurbaşkanı'mız da defalarca bundan bahsediyor. Cumhurbaşkanı'mızın da bunu vurgulayan ifadeleri var. Bundan da güç alıyoruz. Kadınlara devlet tarafından verilen hibe ve destekler var. Pek çok kurumun var. Gidip anlatabilirdik ama bunu yapmadık, o ildeki yetkililer anlatsın. KOSGEB konuşacaksak o ildeki yetkililer gelsin, anlatsın, istedik. 'Kadınlar için şunları veriyoruz, benim de yerim burası, gelin bana müracaat edin'. Muhatabını bilsin, kadınlar" diye konuştu.

'YÜZDE 46'YI AŞTI'Eğitimin en önemli fırsat eşitliği olduğunu belirten Keşir, "1985'te kız çocuklarının üniversiteye erişim oranı yüzde 7'ydi. 2002'de AK Parti iktidar olduğunda yüzde 13'tü. Bugün çok şükür yüzde 46'yı aştı. Kadınının iş gücü piyasasına katılımında ise üniversite eğitimi almış kadınların yüzde 71'inin iş gücü piyasasına katıldığını görüyoruz" dedi.Ayşe Keşir, 12 yıllık zorunlu eğitimin ardından Türkiye'nin okuma yazma sorununu aştığını belirterek, "Bundan sonra artık kadınların lise eğitimini tamamlaması, üniversite yoluna gitmesi, üniversite hayali kurması ya da bir meslek lisesiyle meslek sahibi olmasını, daha vasıflı ve daha ileride bir şey yapmasın hayalini kuruyoruz. Çarşamba günü Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde bir lansmanımız olacak" diye konuştu. 'TÜM TÜRKİYE'DE BAŞLAYACAK'AK Parti'li Keşir, 12 yıllık temel eğitimin zorunlu hale getirilmesiyle ortaokulu bitirip, liseye kayıt olma oranının yüzde 12 arttığını söyleyerek, "Ama bu dönemde bir kayıp var; ortaokulu bitirmiş ama liseye hiç kayıt olmamış ya da liseye kaydolmuş ama devam etmemiş. Çarşamba günü tüm Türkiye'de lise eğitimini yarıda bırakmış kadınlarla ilgili bir eğitim seferberliği başlatacağız. 'Nerede Kalmıştık' seferberliğin çıkış sloganı. Kadınlar nerede kaldılarsa kaldıkları eğitime devam etmelerini arzu ediyoruz. 20 yaş üstü kız çocukları ve kadınlar ile bunu yapacağız. Yurt dışı ayağı da var, çarşamba günü paylaşacağız" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, projenin 4 yıl süreceğini ve ilk yıl 25 bin kadına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.