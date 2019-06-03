AK Parti milletvekili Menekşe, Ramazan Bayramı'nı kutladı
1 saat önce
AK Parti milletvekili adayı Yücel Menekşe, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:10 Kaynak: İHA
milletvekili adayı Yücel Menekşe
, Ramazan Bayramı
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ramazan Bayramı'nın birlik, dayanışma ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulunan Menekşe, toplumsal hoşgörünün en üst seviyeye çıkması temennisinde bulundu.
Bayramların, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları önemli günler olduğuna değinen Menekşe, "Bayramlar kardeşlik iklimini, dayanışma ruhunu, birlik ve beraberliğimizi tazeleme günüdür. Hayatımızın her döneminde aynı halis niyet ve düşüncelere bağlı olarak, ilişkilerimizi sürdürmeliyiz" dedi. - NEVŞEHİR
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