Son Dakika Haberleri: AK Parti milletvekili Menekşe, Ramazan Bayramı'nı kutladı
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AK Parti milletvekili Menekşe, Ramazan Bayramı'nı kutladı

1 saat önce

AK Parti milletvekili adayı Yücel Menekşe, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti milletvekili Menekşe, Ramazan Bayramı'nı kutladı, System.String[]
AK Parti milletvekili adayı Yücel Menekşe, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ramazan Bayramı'nın birlik, dayanışma ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulunan Menekşe, toplumsal hoşgörünün en üst seviyeye çıkması temennisinde bulundu.

Bayramların, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları önemli günler olduğuna değinen Menekşe, "Bayramlar kardeşlik iklimini, dayanışma ruhunu, birlik ve beraberliğimizi tazeleme günüdür. Hayatımızın her döneminde aynı halis niyet ve düşüncelere bağlı olarak, ilişkilerimizi sürdürmeliyiz" dedi. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:10 Kaynak: İHA
Yücel Menekşe, Milletvekili, AK Parti, Ramazan Bayramı, Politika
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