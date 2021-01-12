AK Parti milletvekillerinden ATSO'ya ziyaret - Son Dakika

AK Parti milletvekillerinden ATSO'ya ziyaret

12.01.2021 17:49
AK Parti milletvekillerinden ATSO'ya ziyaret, System.String[]

AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın, Mustafa Köse ve Tuba Vural Çokal, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve yönetimi kurulu üyeleri Antalya Ticaret ve Sanayi Odasını (ATSO) ziyaret etti.

AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın, Mustafa Köse ve Tuba Vural Çokal, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve yönetimi kurulu üyeleri Antalya Ticaret ve Sanayi Odasını (ATSO) ziyaret etti.

Ziyarette ATSO Başkanı Davut Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Antalya ekonomisi ve ATSO'nun yaptığı çalışmalar hakkında konuklarına bilgi verdi.

Ekonomisinin büyük oradan turizme bağlı olması nedeniyle salgın sürecinden en fazla olumsuz etkilenen kentlerden birisinin Antalya olduğuna dikkati çeken Çetin, "Desteklerin il ve sektör bazında farklılaştırılarak verilmesi talebimizi ziyaretiniz vesilesiyle de yinelemek istiyorum. Pandemiden en fazla etkilenen ve ağır darbe alan Antalya'mıza özel önem verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Çetin, ATSO'nun salgın süresince anketler yaptığını, sektörel talepleri dosya haline getirdiğini ve bunları ilgili bakanlıklarla paylaştığını belirtti.

Antalya'da veri işlemede, veriye dayalı karar vermede Türkiye'ye örnek olacak bir yapı kurmak istediklerini anlatan Çetin, Antalya'nın İstanbul'dan sonra dijital dönüşüme en hazır kent olduğunu vurguladı.

Antalya'nın turizm ve tarımda ülkelerle yarıştığını ifade eden Çetin, şunları ifade etti:

"Her yıl milyonlarca turist ağırlıyoruz, tüm Türkiye'ye ve dünyaya tarımsal ürün gönderiyoruz. Sanayide fark yaratan işletmelerimiz var. Elimizde işlenmemiş mücevher gibi duran müthiş bir veri var. Bu verileri birbirleri ile konuşabilir hale getirecek, tahmin modelleri oluşturacak, yapay zeka ile işleyecek, kentsel karar vericilere ve tüm sektörlerimize sunacak kentin tüm kurumlarının katkı verdiği bir veri merkezine ihtiyaç var. Geleceğin dünyasında veriyi yönetemeyen kentlerin geride kalacağı çok açık. Antalya, bu yarışta öne geçen il olsun istiyoruz ve bu vizyon doğrultusunda iş planlarımızı oluşturduk."

Milletvekilleri de ATSO'nun çalışmalarının kendilerine yol gösterici olduğunu belirterek, yapılan çalışmalardan ve raporlardan yararlandıklarını ifade etti. Milletvekilleri, "Kentimiz için her türlü iş birliğine hazırız." ifadesini kullandılar.

Amasya Ticaret Ve Sanayi Odası, AK Parti, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti milletvekillerinden ATSO'ya ziyaret - Son Dakika


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