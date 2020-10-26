AK Parti Nallıhan İlçe Kongresi'nde, Ertunç Güngör yeniden ilçe başkanı oldu.
AK Parti Nallıhan İlçe Teşkilatı'nda 7. Olağan Kongre süreci tamamlandı.
Güngör, kongrede 154 oy alarak yeniden ilçe başkanı oldu.
Kongreye, AK Parti Genel Merkez Ankara Koordinatörü ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Ankara Milletvekilleri Asuman Erdoğan, Orhan Yeğin, Hacı Turan, Nevzat Ceylan, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol ile partililer katıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › AK Parti Nallıhan İlçe Başkanlığına Ertunç Güngör yeniden seçildi - Son Dakika