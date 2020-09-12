AK Parti Nurdağı ve İslahiye İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika

Nurdağı Belediye Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen kongrede ise tek aday olan mevcut İlçe Başkanı Ramazan Analık 134 delegenin oyuyla tekrar seçildi.

Yapılan seçimde mevcut Başkan Mehmet Aslan 333 oy rakibi Ali Göl ise 52 oy aldı.

Okunan mesajların ve yapılan konuşmaların ardından delegeler oy kullandı.

İslahiye ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AK Parti Nurdağı ve İslahiye ilçe kongreleri yapıldı.

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