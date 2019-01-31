Ak Parti Osmangazi'den Vali Canbolat'a Ziyaret…

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Osmangazi İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa Valisi Canbolat'ı ziyaret etti.

Heykel'deki tarihi Bursa Valilik Binası'nda gerçekleşen ziyarette konuşan İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Osmangazi'nin Bursa'nın merkezi olduğunu ve Türkiye'nin en büyük ilçelerinden birisi olduğunu hatırlattı. İlçe başkanlığı faaliyetleri hakkında da bilgiler veren Cömez, ayrıca geçtiğimiz günlerde annesi vefat eden Vali Canbolat'a başsağlığı dileklerini de iletti.

Ziyarette konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de Bursa Vali Yakup Canbolat'a başsağlığı dileklerini iletti.