AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi

14.04.2022 15:55
AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi

AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanlığı, ilçede iftar programı düzenledi.

AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanlığı, ilçede iftar programı düzenledi.

İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, programda ezanın okunmasıyla dua edilerek oruç açıldı.

Uzunköprü ilçesinde kurulan sofralarda vatandaşla bir araya gelen AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, ramazan ayının birleştirici ruhunun yaşandığını söyledi.

İba, "Bu akşam Uzunköprülü hemşehrilerimle birlikte açtık oruçlarımızı. Teveccüh gösterip iftarımıza katılan hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz beraberliğimiz daim olsun." diye konuştu.

İba, programın ardından bölgede bulunan kıraathaneleri ziyaret etti.

Kıraathane ve esnaf ziyaretlerinin çok kıymetli olduğunu belirten İba, şunları kaydetti:

"Bizim için hemşehrilerimizle bir araya geldiğimiz her an çok değerlidir. Bundan dolayı, en sıcak sohbetlerin edildiği, herkesin en samimi haliyle bulunduğu kıraathane sohbetleri ve esnaf ziyaretlerimizin sohbetleri de bu anların içinde özel bir önem taşır. Bu ziyaretlerde hemşehrilerimizin sevincini, neşesini, derdini, beklentisini en yalın ve samimi haliyle bize yansıtmaları için bir vesile olan bu ziyaretlerimizi sürdüreceğiz."

Vatandaşlarla çay içip sohbet eden İba, "Bizim için bir iftar sonrası klasiği. Kıraathanelerimizde iftar sonrası çayları, esnafımızla hoş sohbetler." dedi.

YORUMLAR
500
Enez'de aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet vermeye başladı Enez'de aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet vermeye başladı Su sayaçlarını çalan şahıs daha fazla kaçamadı Su sayaçlarını çalan şahıs daha fazla kaçamadı

Uzunköprü, Hisarcık, Edirne, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
16:06 Maskeli hayatlarımızın sonu mu geliyor? Bakan Koca "Demiştim" diyerek, en kötü günlerin geride kaldığını açıkladı
16:04 Osmaniyeli genç yakalandığı dil altı kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi
16:00 TikTok'ta paylaşılan video tepki çekti! Pakistanlı bir kişi, alışveriş yaptığı marketteki kasiyere bozuk paraları tek tek attı
15:43 Reklam Kurulu marketlerin aldatıcı tanıtımına el attı: 5 litrelik yağın 50 liraya olduğunu söylediler
15:40 Hayat pahalılığının geldiği nokta! "1 liralık indirim kuponu" için fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu
15:22 Avrupa devleri sıraya girdi! Milli futbolcu Çağlar Söyüncü tarihin en pahalı Türk oyuncusu olacak
15:20 Oğluna kısa bir süre sonra kavuşacak Başak Dizer'den sıcacık hamilelik pozları
15:12 'Nisa Mihriban' isimli bebeğini sokağa bırakmıştı! Anne hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
15:06 Başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu kardeşiyle fotoğrafını paylaştı! Birbirlerine benzerlikleri şaşkınlık yarattı
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uzun zaman sonra bir ilk: BBP Genel Merkezi'nde Destici ile buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 16:13:57. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement