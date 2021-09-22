AK Partili eski Başkana FETÖ kumpası - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2009 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adaylığı açıklandıktan sonra çete davasına ismi dahil edilen dönemin Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Murat Sesli'nin soruşturmasını ve iddianamesini hazırlayan savcı, tutuklamayı yapan ve cezayı veren iki hakim de FETÖ'cü çıktı. Sesli'ye 2012 yılında 6 yıl üç ay hapis cezası veren Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi eski Başkanı Süleyman İnce FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne üyelik suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Kdz. Ereğli ilçesinde 2009'da dönemin Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Murat Sesli başarılı çalışmaları sonucu yapılan anketlerde birinci çıkınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belediye başkanı adayı olarak açıklandı. AK Partili Eski Belediye Başkanı Sesli, dönemin TSO Başkanı'nın da aralarında bulunduğu belediye meclis üyesi, avukat, gazeteci ve bazı iş adamlarına yapılan "Çete" operasyonuna dahil edildi. Uzun süren gözaltının ardından Ankara'ya götürülen Sesli, halen hakkında FETÖ Terör Örgütü suçlaması bulunan ve firari olan eski hakim Kadir Kayan tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2009 yerel seçimlerinde aday olması engellenen Sesli, uzun süren yargılamada gizli tanık ifadelerine dayanılarak Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi eski Başkanı Süleyman İnce tarafından 6 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"Davayı soruşturan savcı ve karar veren hakimlerin tamamı FETÖ'cü çıktı"

2009 yılında gerçekleşen ve adına "Çelik 2" denilen operasyonla ilgili soruşturmayı yürüten eski Savcı Cemil Tuğtekin FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyeliği suçlaması ile meslekten ihraç edilirken, halen tutuklu olarak terör örgütü üyeliğinden yargılanıyor. Aynı davada tutuklamayı gerçekleştiren eski hakim Kadir Kayan FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyeliği suçlaması sonrası firar ederek, yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor. AK Partili eski Belediye Başkanı Murat Sesli'yi gizli tanık ifadelerine dayanarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran dönemin 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Süleyman İnce'de yargılandığı FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyeliği davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Kumpasın altından FETÖ'cü savcı ve hakimler çıkmasının ardından 2013 yılında cezası kesinleşen eski Belediye Başkanı Murat Sesli 2009 yılından bu yana mağduriyet yaşıyor. Sesli'nin yaşanan gelişmeler üzerine yeniden yargılama için mahkemeye başvurduğu ve müracaatının sonuçlanmasını beklediği öğrenildi. - ZONGULDAK