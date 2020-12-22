AK Partili sevilen isim korona virüse yenik düştü - Son Dakika

AK Partili sevilen isim korona virüse yenik düştü
22.12.2020 09:42
AK Parti Gebze Kadın Kolları eski yönetim kurulu üyesi Naciye Altınoluk Yılmaz, korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.
AK Parti Gebze Kadın Kolları eski yönetim kurulu üyesi Naciye Altınoluk Yılmaz, korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan AK Parti Gebze Kadın Kolları eski yönetim kurulu üyesi ve teşkilatın sevilen isimlerinden olan Naciye Altınoluk Yılmaz, yaklaşık 2 hafta önce rahatsızlanarak hastaneye gitti. Yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıkan Naciye Altınoluk Yılmaz, hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık 6 gün önce durumu kötüleşen ve yoğun bakıma alınan Naciye Altınoluk Yılmaz, korona virüsle verdiği mücadeleye yenik düşerek hayatını kaybetti. - KOCAELİ
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