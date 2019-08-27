Son Dakika Haberleri: Akademisyenler Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi
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Akademisyenler Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi

1 saat önce

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Necmettin Kırtak ve Prof. Dr. Şevki Hakan Eren, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldi.

Akademisyenler Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi, System.String[]

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Necmettin Kırtak ve Prof. Dr. Şevki Hakan Eren, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldi.


Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret eden Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Necmettin Kırtak ve Prof. Dr. Şevki Hakan Eren ziyaret etti. Ziyarette, görüş alış verişinde bulundular. - KİLİS

Gaziantep Üniversitesi, Mustafa Doğan, Rektör, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:49 Kaynak: İHA
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