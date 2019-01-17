Akaryakıtta Eşel Mobil Sistemi Geri Gelmeli"

Benzin ve motorine peş peşe gelen indirimlerle 5 aydır uygulanan eşel mobil sistemi geçtiğimiz Kasım ayında sona ermiş, akaryakıt fiyatlarına gelen tüm indirimler ertesi gün pompaya yansımaya başlamıştı.
Ancak son günlerde hem motorine hem de benzine bu sefer de ardı ardına zam gelmeye başladı. Eşel mobil sisteminin kalkmasından ötürü artışlar pompaya yansıtılınca fiyatlar yeniden 6 TL'nin üzerine çıktı. Enerji uzmanları ise akaryakıttaki zamları ÖTV ile karşılayan sistemin geri gelmesi konusunda çağrıda bulundu.
Enerji uzmanlarına göre artışın pompaya yansımasının temelinde 'eşel mobil sisteminin' kaldırılması var. Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, eşel mobil sisteminin yeniden gündeme alınmasının faydalı olacağına dikkati çekerek, "Tabi bu uzun vadeli ve kalıcı bir çözüm değil. Bu bağımlılıktan kurtulmanın yolu elektrikli araçların yaygınlaşması" ifadesini kullandı.
Benzin ve motorin fiyatları arttı. Benzinin litre fiyatı 16 kuruş, motorin ise 20 kuruş zamlandı. Son artışın ardından 2019 yılının ilk 15 gününde benzindeki artış yüzde 5,7 olurken, motorinde bu oran yüzde 6,7 olarak yansıdı.
Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, vatandaşların son günlerde sıklıkla sorduğu 'Zamlar neden hemen pompaya yansıyor?' sorusuna yanıt verdi.
Bu artışların doğrudan pompaya yansımasında temel nedeni 'Eşel mobil sistemin 2019 yılı itibariyle durdurulması' olduğunu anlatan Kumbaroğlu, "Uygulamada kalktıktan sonra gelen zamlar ortada. Bir yıllık dönemde bakıldığında benzin fiyatlarındaki artış yüzde 10, motorin fiyatlarındaki artış ise yüzde 20'yi bulmuş durumda" dedi.
Motorin fiyatlarındaki artışın 2018 yılı enflasyon oranını şimdiden yakalamış olduğunu anlatan Kumbaroğlu, şöyle devam etti:
"Bundan sonra uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurları dolayısıyla yurtiçi rafineri çıkış fiyatlarında meydana gelebilecek artışların tüketiciye yansıtılmaması önemli. Bu kapsamda eşel mobil sisteminin yeniden gündeme alınmasında fayda var.
Kısa vadede fiyat istikrarı sağlayan, tüketiciye ve ekonomiye kalkan olan eşel mobil sistemi tabii ki uzun vadeli kalıcı çözüm değil. Türkiye
'yi bu bağımlılıktan kurtaracak kalıcı çözüm ulaştırma sektöründe elektrikli araçların yaygınlaşması. Bunu çok iyi anlamalı ve bu doğrultuda adımlar atmalıyız. Bu alanda çalışmaların ve altyapının geliştirilmesine yönelik açılımların, teknolojik yaygınlaşmanın ve gerekli yasal düzenlemelerin hız kazanması gerekiyor."
The post "Akaryakıtta eşel mobil sistemi geri gelmeli"
appeared first on Enerji Enstitüsü
.