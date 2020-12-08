Akçaabat'ta çevre düzenleme çalışmaları - Son Dakika

Akçaabat Belediyesi ilçe genelinde çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Park ve Bahçeler Birimi ekipleri, ilçe genelinde park ve refüjleri iklim koşullarına uygun çiçek ve ağaçlarla donatıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, belediye kontrolünde olan refüjler başta olmak üzere parklarda yapılan çevre temizleme çalışmalarına devam edildiğini belirtti.

Önceliklerinin daha yaşanılabilir ve güzel bir ilçeyi geleceğe taşımak olduğunu aktaran Ekim, "Bu bağlamda yeni park alanları açıyor, mevcut parkları peyzaj çalışmalarıyla estetik bir görünüme kavuştururken, ağaçlandırma ve çiçek dikimine önem veriyoruz. Daha yaşanabilir Akçaabat ve daha temiz bir çevre için çalışmalarımıza son sürat devam edeceğiz." ifadesini kullandı.