Akçakoca'ya getirilen 400 kişilik "katamaran" gezi teknesi hizmete girdi - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde turizmi canlandırmak için getirilen 40 metre uzunluğunda ve 400 kişilik katamaran gezi teknesinin açılışı gerçekleştirildi.

Batı Karadeniz'in önemli turizm bölgelerinden olan Akçakoca'da, belediye tarafından turizme katkıda bulunmak ve gelen turistlere güzel hizmet verebilmek için alınan gezi teknesi yapılan törenle hizmete girdi.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, açılışta gazetecilere yaptığı açıklamada, tekneyi halkın hizmetine sunmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Yanmaz, gezi teknesinin Akçakoca ve Karadeniz'e lazım olduğunu ifade etti.

Açılışa, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Düzce İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, Akçakoca İlçe Emniyet Müdürü Fatih Ünsal, civar ilçelerin belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Yeniçağa Kaymakamı Yasin Öztürk, gezi teknesinin bakım ve onarımını yapan Kamil Ustaoğlu'na plaket takdim edildi.

Açılış toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.