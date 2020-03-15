Akçaköy Muhtarı Kuruş'tan, düğün evi kazası ile ilgili açıklama - Son Dakika

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Akçaköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde düğün evinin çökmesi sonucu meydana gelen kazada yaralananların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Akçaköy Muhtarı Vedat Kuruş, hastaneye kaldırılan 11 kişiden 8 kişinin durumunun hafif olduğunu, ilk etapta biraz durumları ciddi görülen Fatma Ö. Hafize Y. ve Naile T.'nin de hayati tehlikelerinin bulunmadığının belirtildiğini açıkladı.



Hafta sonu köyde düzenlenen Halit Taner'in oğlu Ferhat Taner ile Ahmet İnan'ın kızı Emir Ayşe İnan'ın kızının düğünü sonrası yaşanan kazanın tüm köyü üzdüğünü belirterek, "Olaydan hemen sonra kısa sürede köyümüze ulaşan 112 Acil Servis ekiplerince yaralanan köylülerimiz hastanelere kaldırıldı. Kısa sürede imdadımıza koşan tüm ekiplere teşekkür ediyoruz. Olay gelinin getirme işleminin tamamlanmasından sonra damadımızın baba evinde tören devam ettiği sırada kağgir evin ahşap olan haney bölümünün çökmesi sonucu yaşandı. Çok şükür can kaybımız yok. Tüm köyümüze geçmiş olsun" diyerek yaralananlara da geçmiş olsun dileklerini iletti. - AYDIN