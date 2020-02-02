Akdeniz derbisinde gol sesi çıkmadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, lider Kestelspor'la oynadığı maçta golsüz berabere kaldı.



Isparta Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Bursa Bölgesinden Engin Ferik, Mustafa Uğur Erkan, Osman Karatay ve Veysel Karani Özkan isimli hakemler yönetti. Karşılaşmayı TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, daire müdürleri, her iki kulübün başkanı ve yaklaşık 10 bin futbolseverler izledi. Isparta 32 Spor, kırmızı kart cezalısı İlyas Barut ve sakat olan Emre Bozatlı'nın forma giymediği maçta Nurettin Çakır'ın dışında net bir gol pozisyonuna giremedi.



Karşılaşmanın 50. dakikasında ise Şükrü Can Yılmaz, Nurettin Çakır'a yaptığı hareket sonrasında 2. sarının ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ayrıca hakeme itirazlarından dolayı Isparta Futbol Şube Sorumlusu Emin Ursavaş da kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.



Kafasına darbe alan futbolcu hastaneye kaldırıldı



Isparta 32 Spor'da, karşılaşmanın 70. dakikasında Volkan Serim, girdiği pozisyon sonrası kafasına aldığı darbe ile yaralanması sonucu ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Maçın son dakikalarında Isparta 32 Spor yöneticileri ile Kestelspor Teknik Sorumlusu Hakan Hayati Karaca arasında tartışma çıktı. Karaca'ya hakem tarafından kırmızı kart gösterildi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 0-0 beraberlikle sona erdi.



Isparta 32 Spor aldığı bu beraberlikle puanını 31'e çıkararak 3. sırada kalırken, lider Kestelspor ise puanını 36'ya çıkartarak zirvede kalmayı sürdürdü. - ISPARTA