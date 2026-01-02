Akhisar'da Kaçak Kazı Operasyonu - Son Dakika
Akhisar'da Kaçak Kazı Operasyonu

02.01.2026 19:27
Akhisar'da jandarma, kaçak kazı yapan bir kişiyi suçüstü yakaladı. Kazı 5 metre derinliğinde yapıldı.

Akhisar'da kaçak kazı yapılacağı yönünde alınan istihbarat üzerine jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 kişi suçüstü yakalandı. Bölgede yaklaşık 5 metre derinliğinde kaçak kazı yapıldığı tespit edildi.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında JASAT ve asayiş timleri tarafından kaçak kazı yapılacağı yönünde alınan duyum üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından bölgede yapılan takip ve gözetleme faaliyetleri sonucunda, şüpheli şahıs kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemelerde, yaklaşık 5 metre derinliğinde kaçak kazı yapıldığı tespit edildi.

Kaçak kazıda kullanılan çeşitli suç aletleri olay yerinde ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Yakalanan şüpheli hakkında, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

