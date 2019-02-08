Akıl Almaz Kaza
55 dakika önce
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde üzerine televizyon devrilen çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa
'nın Halfeti
ilçesinde üzerine televizyon devrilen çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Halfeti ilçesine bağlı Argıl
Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 1,5 yaşındaki Elçin Bozduman, odada yalnızken oynadığı sırada sehpanın üzerindeki televizyon üzerine düştü. Televizyonun altında kalan Elçin'i yakınlarının fark etmesiyle olay yerine 112 Acil Servis
ekipleri çağrıldı. Ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine götürülen Elçin Bozduman, acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Elçin'in cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:45 Kaynak: İHA
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