Son Dakika Haberleri: Akıma Kapılıp Ölen Ortaokul Öğrencisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Akıma Kapılıp Ölen Ortaokul Öğrencisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

55 dakika önce

BURSA'da babasına yemek götürdüğü binanın çatısında yüksek gerilim hattıyla teması sonucu akıma kapılıp ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede bir hafta sonra yaşamı savaşını kaybeden ortaokul öğrencisi Ömer Demet (15), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Akıma Kapılıp Ölen Ortaokul Öğrencisi Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
BURSA'da babasına yemek götürdüğü binanın çatısında yüksek gerilim hattıyla teması sonucu akıma kapılıp ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede bir hafta sonra yaşamı savaşını kaybeden ortaokul öğrencisi Ömer Demet (15), gözyaşları arasında toprağa verildi.

?Olay, 30 Ocak günü Hamitler Mahallesi Havran Sokak'ta meydana geldi. Ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi Ömer Demet, 3 katlı bir binanın çatısının yapımında çalışan babası Tuncay Demet'e öğle yemeği götürdü. Çatıya çıkan Demet, binanın üzerinden geçen yüksek gerilim hattıyla temas edince akıma kapıldı. Tuncay Demet de oğlunu kurtarmak için müdahale etti. Ağır yaralanan Ömer Demet ile parmaklarında yanıklar oluşan babası Tuncay Demet için ambulans çağırıldı. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ömer Demet, buradan da Kocaeli'nin Derince ilçesindeki yanık ünitesine sevk edildi. Tedavisi süren Ömer Demet, dün gece yaşamını yitirdi. Ailesi tarafından teslim alınan Demet'in cenazesi, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'ne getirildi. Güneştepe Camii'nde Ömer Demet için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazede baba Tuncay Demet'in güçlükle ayakta durabildiği görüldü.

Namazının ardından Ömer Demet, Hamitler Kent Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:26 Kaynak: DHA

Havran, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgilisiyle Tartışırken Sinir Krizi Geçiren Genç Kız, Karnına Sapladığı Bıçakla Hastaneye Kaldırıldı Tuzak Kurarak Öldürdüğü Karısı Tedbir Kararı Aldırmış

Bursa Kargo Tuzağı ile Karısını Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi Fuhuş İçin Yer Teminine Gözaltı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 17:21:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akıma Kapılıp Ölen Ortaokul Öğrencisi Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]