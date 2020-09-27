Akrabaların silahlı kavgası: 1'i olay yerindeki çocuk 3 yaralı - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde, amca çocukları 2 kişi arasında çıkan ve yakınlarının da karışmasıyla büyüyen pompalı tüfek ve sopaların da kullanıldığı kavgada, 1'i olay çocuk 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Merkez Mahallesi, 4576 Sokak'ta meydana geldi. N.K. ve amcasının oğlu M.A.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, çocukların ailelerinin de karışmasıyla büyüyerek, pompalı tüfek ve sopaların da kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında N.K.'nin ateş ettiği pompalı tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada kenarda kavgayı izleyen 7 yaşındaki Ö.A.'ya isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ö.A., ambulansın gelmesi beklenmeden yakınları tarafından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kavgada sopa darbeleriyle yaralanan N.K. ve M.A.K. da ambulansla polis gözetiminde Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıp, tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.