Aksaray Adliyesi'nde kan bağışı kampanyası - Son Dakika

Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Türk Kızılay tarafından Aksaray Adalet Sarayı'nda kurulan kan bağışı standını ziyaret etti.

Aydemir ve beraberindekiler, kampanyaya destek vermek amacıyla kan bağışında bulundu.

Kan verme işleminin ardından bağışçılara soda ve bisküvi ikram edildi.

Başsavcı Aydemir, kan vermenin önemine dikkati çekerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele edilen bu dönemde, kan ihtiyacının her zamankinden daha fazla yaşandığını vurguladı.

Aydemir, sözlerine şöyle devam etti:

"Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ün de büyük bir hassasiyet gösterdiği kan bağışına gönüllü olarak şahsım ve Aksaray Adli Yargı İlk Derece Komisyon Başkanımız, Baro Başkanımız, hakim ve cumhuriyet savcılarımız ve personelimizle destek sağladık. Adliyeye işlemleri için gelen vatandaşlarımızın da yoğun ilgisinin olduğunu görmemiz umutlarımızı artırdı. Kan vermek için sağlık engeli bulunmayan tüm milletimizi de kan bağışına davet ediyoruz. Kan bağışı yaparak, umut olun, hayat kurtarın."