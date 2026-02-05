Aksaray\'da 2 Hapis Cezaası Olan Şahıs Yakalandı

Aksaray'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, savcılık koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik il merkezinde iki ayrı ikamete operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda "kasten öldürme" suçundan hakkında 29 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. (41) ve "kasten yaralama" suçundan hakkında 22 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. (40) yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY