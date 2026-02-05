Aksaray'da 2 Hapis Cezaası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Aksaray'da 2 Hapis Cezaası Olan Şahıs Yakalandı

Aksaray\'da 2 Hapis Cezaası Olan Şahıs Yakalandı
05.02.2026 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

JASAT ekipleri, Aksaray'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahsı operasyonla yakaladı.

Aksaray'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, savcılık koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik il merkezinde iki ayrı ikamete operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda "kasten öldürme" suçundan hakkında 29 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. (41) ve "kasten yaralama" suçundan hakkında 22 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. (40) yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Aksaray, JASAT, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da 2 Hapis Cezaası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da vahşet Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü Almanya'da vahşet! Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu Ormanda yakalandı Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı
Anadolu’nun en büyük şirketi resmen satıldı İşte yeni sahibi Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı

14:21
Kante’nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor
Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor
13:28
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
12:57
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:30
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 14:23:07. #7.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da 2 Hapis Cezaası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.