Aksaray'da Kaza: 2 Yaralı
Aksaray'da Kaza: 2 Yaralı

Aksaray\'da Kaza: 2 Yaralı
02.02.2026 01:24
Aksaray'da devrilen otomobildeki sürücü ve yolcu yaralandı, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yola devrildi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray Ankara karayolu Ortaköy yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuğba Ç. (32) idaresindeki 68 ACA 293 plakalı otomobil, Çimeli Yeniköy'den Aksaray istikametine seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmiş sonucu kontrolden çıkarak yola devrildi. Kazada sürücü Tuğba Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan Hatice C. (53) olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Yararlıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenirken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

