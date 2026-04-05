Kontrolden çıkan araç ağaca çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza gece saatlerinde Korkuteli ilçesi Sülekler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü henüz belirlenemeyen 09 NC 159 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada araçta bulunan Abdullah Ç., Kemal Y., ve Ramazan U. hayatını kaybederken ismi belirlenemeyen 1 kişi yaralandı.
