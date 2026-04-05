Kardeşinin cenazesinde kalp krizi geçiren kadın, hayatını kaybetti
Kardeşinin cenazesinde kalp krizi geçiren kadın, hayatını kaybetti

05.04.2026 01:19
Ordu'nun Ulubey ilçesinde kardeşinin cenaze törenine katılan 70 yaşındaki Ayşe Öksüz, tabut başında fenalaşarak kalp krizi geçirdi ve hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Ulubey ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Özcan Güzen (60), tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Güzen için bugün Akpınar Mahallesi'nde Hatipoğlu Cami'sinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

KARDEŞİNİN TABUTU BAŞINDA FENALAŞTI

Güzen, cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze töreni sırasında Güzen'in ablası Ayşe Öksüz (70), kardeşinin tabutu başında fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Öksüz'e ilk müdahale olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öksüz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

AİLE KABRİSTANLIĞINA DEFNEDİLECEK

Ayşe Öksüz'ün Ulubey ilçesi Akpınar Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

    Yorumlar (5)

  • mücahid mücahid:
    Kardeş sevgisine bakın!!Dayanamadı Kalbi demekki,bizdede kardeş kardeşin malına çökmek için biribirini öldürüyor, Allah(cc)ım Rahmet Eylesin.! 70 1 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Bu devirde kaldı mı böyle candan kardeş sevgisi mal mülk için daha ebeveynleri hayattayken birbirlerine düşman gibi davranan varken.. Rabbim gani gani rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşallah. 25 1 Yanıtla
  • Adam Adam:
    Ailecek Allah Rahmet Eylesin 26 0 Yanıtla
  • Öcal Çınar Öcal Çınar:
    Eee işte gardaş var gardaş var. bizim çevremizdekiler de ne zaman ölecez diye bekliyolar 6 0 Yanıtla
  • Ali Murat Çetinkaya Ali Murat Çetinkaya:
    Bizimki bizi ilçeye sokmuyor köy orda kalsın tüm araziler benimdir vermem diyor tapuları hepimizin adına olduğuna rağmen 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
