ABD, İran\'da düşürülen F-15 savaş uçağının 2 pilotunu operasyonla kurtardı

ABD, İran hava savunma sistemleri tarafından düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu, İran topraklarının derinliklerinde düzenlediği yüksek riskli askeri operasyonla kurtardı. Olay, ABD ile İran arasındaki gerilimi yeni bir boyuta taşıdı.

ABD’li yetkililere göre, hafta başında güneybatı İran üzerinde vurulan F-15E tipi savaş uçağındaki pilot ve silah sistem subayı, uçaktan fırlatma koltuklarıyla ayrılarak bölgeye indi. Her iki pilotun da paraşütle iniş sonrası hayatta kaldığı ve telsiz üzerinden iletişim kurabildiği bildirildi.

İRAN VE ABD AYNI ANDA PİLOTLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Uçağın düşmesinin ardından ABD özel kuvvetleri geniş çaplı bir arama-kurtarma operasyonu başlatırken, İran Devrim Muhafızları da pilotlara ulaşmak için bölgeye birlikler sevk etti. Tarafların adeta zamanla yarıştığı kritik süreçte, pilotların yakalanması ya da kurtarılması bölgedeki güç dengesi açısından kritik hale geldi. İran medyası, pilotlardan birinin yakalandığını öne sürse de bu iddia doğrulanmadı.

İLK PİLOT HIZLA KURTARILDI, İKİNCİSİ İÇİN ÇATIŞMA YAŞANDI

ABD güçleri ilk pilotu dün gerçekleşen operasyonla kısa sürede kurtarırken, ikinci pilotun bulunduğu noktada operasyon çok daha zorlu geçti. Bölgedeki yoğun çatışmalar ve İran birliklerinin varlığı nedeniyle kurtarma sürecinin uzadığı belirtildi.

Dış basına yansıyan bilgilere göre, ikinci pilotun bulunduğu bölgede şiddetli çatışmalar yaşandı ve operasyon sırasında hava saldırıları düzenlendi. Özellikle Kohgiluyeh ve Boyer-Ahmad eyaletinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı aktarıldı.

ABD ÖZEL KUVVETLERİ İRAN’IN İÇİNE GİRDİ

Operasyonun en dikkat çeken yönlerinden biri ise ABD özel kuvvetlerinin İran topraklarına doğrudan girerek kurtarma gerçekleştirmesi oldu. Bu durum, son yılların en riskli askeri hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, hem pilotların hem de kurtarma ekibinin “düşman hattının gerisinden” başarıyla çıkarıldığını ve güvenli bölgeye ulaştırıldığını açıkladı.

SAVAŞIN EN KRİTİK ANLARINDAN BİRİ

Uzmanlara göre bu olay, İran’da devam eden savaşta ABD açısından en kritik senaryolardan biri olarak görülüyordu. Çünkü bir Amerikan pilotunun İran tarafından ele geçirilmesi, hem askeri hem de siyasi açıdan büyük bir kriz yaratabilirdi. Nitekim olay sırasında İran’ın bölgede arama faaliyetleri yürüttüğü ve pilotları bulmak için çağrılar yaptığı da belirtildi.

TRUMP'TAN İLK YORUM

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşürülen F-15'in ikinci pilotunun kurtarıldığı kritik operasyon için övdü dolu sözler sarf etti. Trump "ABD ordusu, ülke tarihindeki en cesur arama-kurtarma operasyonlarından birini yaptı" ifadelerini kullandı.

"ASKERİ TARİHTE BİR İLKTİR"

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşıma şöyle devam etti; "Kahraman mürettebat subaylarımızdan biri, aynı zamanda büyük saygı duyulan bir albay, artık güvende ve sağ salim! Bu cesur asker, İran’ın zorlu dağlarında, düşman hatlarının gerisinde, saatler ilerledikçe kendisine yaklaşan düşmanlar tarafından aranıyordu. Ancak hiçbir zaman yalnız değildi; Başkomutanı, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve silah arkadaşları onun konumunu 24 saat boyunca takip ediyor ve kurtarma planını titizlikle hazırlıyordu.

Benim talimatımla ABD ordusu, onu kurtarmak için dünyanın en güçlü silahlarıyla donatılmış onlarca hava aracını bölgeye gönderdi. Yaralandı ancak iyi olacak. Bu olağanüstü operasyon, dün kurtardığımız bir başka cesur pilotun ardından geldi. İkinci operasyonu riske atmamak için bu kurtarmayı daha önce doğrulamamıştık. Bu, askeri tarihte ilk kez iki ABD pilotunun düşman hattının derinliklerinden ayrı ayrı kurtarıldığı bir olaydır.

"ASLA BİR AMERİKALI ASKERİ GERİDE BIRAKMAYACAĞIZ"

Bu iki operasyonu tek bir Amerikalı asker hayatını kaybetmeden, hatta yaralanmadan gerçekleştirmiş olmamız, İran hava sahasında ezici hava üstünlüğü sağladığımızın açık bir göstergesidir. Bu, Cumhuriyetçi, Demokrat ve tüm Amerikalıların gurur duyması ve etrafında birleşmesi gereken bir andır. Dünyanın en iyi, en profesyonel ve en güçlü ordusuna sahibiz."

GERİLİM TIRMANIYOR

F-15’in düşürülmesi, ABD’nin İran hava sahasında yaşadığı en ciddi kayıplardan biri olarak kayda geçerken, olayın savaşın seyrini etkileyebileceği değerlendiriliyor. Aynı süreçte ABD’ye ait başka bir savaş uçağının da düşmesi ve kurtarma helikopterlerinin hedef alınması, bölgedeki riskin boyutunu gözler önüne serdi. Yaşanan gelişmeler, ABD-İran hattındaki askeri gerilimin daha da tırmanabileceğine işaret ediyor.