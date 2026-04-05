ABD, İran'da düşürülen F-15 savaş uçağının 2 pilotunu operasyonla kurtardı - Son Dakika
ABD, İran'da düşürülen F-15 savaş uçağının 2 pilotunu operasyonla kurtardı

ABD, İran\'da düşürülen F-15 savaş uçağının 2 pilotunu operasyonla kurtardı
05.04.2026 07:08
ABD, İran\'da düşürülen F-15 savaş uçağının 2 pilotunu operasyonla kurtardı
ABD, İran’da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu, İran topraklarında düzenlediği yüksek riskli operasyonla kurtardı. Pilotlar fırlatma koltuklarıyla atladıktan sonra ABD özel kuvvetleri devreye girdi. İlk pilot dün kısa sürede kurtarılırken, ikinci pilot ise İran birlikleriyle girilen çatışma sonrasında kurtarıldı. ABD Başkanı Trump bu operasyon için "ABD ordusu, ülke tarihindeki en cesur arama-kurtarma operasyonlarından birini yaptı" ifadelerini kullandı.

ABD, İran hava savunma sistemleri tarafından düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu, İran topraklarının derinliklerinde düzenlediği yüksek riskli askeri operasyonla kurtardı. Olay, ABD ile İran arasındaki gerilimi yeni bir boyuta taşıdı.

ABD’li yetkililere göre, hafta başında güneybatı İran üzerinde vurulan F-15E tipi savaş uçağındaki pilot ve silah sistem subayı, uçaktan fırlatma koltuklarıyla ayrılarak bölgeye indi. Her iki pilotun da paraşütle iniş sonrası hayatta kaldığı ve telsiz üzerinden iletişim kurabildiği bildirildi.

İRAN VE ABD AYNI ANDA PİLOTLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Uçağın düşmesinin ardından ABD özel kuvvetleri geniş çaplı bir arama-kurtarma operasyonu başlatırken, İran Devrim Muhafızları da pilotlara ulaşmak için bölgeye birlikler sevk etti. Tarafların adeta zamanla yarıştığı kritik süreçte, pilotların yakalanması ya da kurtarılması bölgedeki güç dengesi açısından kritik hale geldi. İran medyası, pilotlardan birinin yakalandığını öne sürse de bu iddia doğrulanmadı.

ABD, İran'da düşürülen F-15 savaş uçağının 2 pilotunu operasyonla kurtardı

İLK PİLOT HIZLA KURTARILDI, İKİNCİSİ İÇİN ÇATIŞMA YAŞANDI

ABD güçleri ilk pilotu dün gerçekleşen operasyonla kısa sürede kurtarırken, ikinci pilotun bulunduğu noktada operasyon çok daha zorlu geçti. Bölgedeki yoğun çatışmalar ve İran birliklerinin varlığı nedeniyle kurtarma sürecinin uzadığı belirtildi.

Dış basına yansıyan bilgilere göre, ikinci pilotun bulunduğu bölgede şiddetli çatışmalar yaşandı ve operasyon sırasında hava saldırıları düzenlendi. Özellikle Kohgiluyeh ve Boyer-Ahmad eyaletinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı aktarıldı.

ABD ÖZEL KUVVETLERİ İRAN’IN İÇİNE GİRDİ

Operasyonun en dikkat çeken yönlerinden biri ise ABD özel kuvvetlerinin İran topraklarına doğrudan girerek kurtarma gerçekleştirmesi oldu. Bu durum, son yılların en riskli askeri hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, hem pilotların hem de kurtarma ekibinin “düşman hattının gerisinden” başarıyla çıkarıldığını ve güvenli bölgeye ulaştırıldığını açıkladı.

ABD, İran'da düşürülen F-15 savaş uçağının 2 pilotunu operasyonla kurtardı

SAVAŞIN EN KRİTİK ANLARINDAN BİRİ

Uzmanlara göre bu olay, İran’da devam eden savaşta ABD açısından en kritik senaryolardan biri olarak görülüyordu. Çünkü bir Amerikan pilotunun İran tarafından ele geçirilmesi, hem askeri hem de siyasi açıdan büyük bir kriz yaratabilirdi. Nitekim olay sırasında İran’ın bölgede arama faaliyetleri yürüttüğü ve pilotları bulmak için çağrılar yaptığı da belirtildi.

TRUMP'TAN İLK YORUM

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşürülen F-15'in ikinci pilotunun kurtarıldığı kritik operasyon için övdü dolu sözler sarf etti. Trump "ABD ordusu, ülke tarihindeki en cesur arama-kurtarma operasyonlarından birini yaptı" ifadelerini kullandı.

"ASKERİ TARİHTE BİR İLKTİR"

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşıma şöyle devam etti; "Kahraman mürettebat subaylarımızdan biri, aynı zamanda büyük saygı duyulan bir albay, artık güvende ve sağ salim! Bu cesur asker, İran’ın zorlu dağlarında, düşman hatlarının gerisinde, saatler ilerledikçe kendisine yaklaşan düşmanlar tarafından aranıyordu. Ancak hiçbir zaman yalnız değildi; Başkomutanı, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve silah arkadaşları onun konumunu 24 saat boyunca takip ediyor ve kurtarma planını titizlikle hazırlıyordu.

Benim talimatımla ABD ordusu, onu kurtarmak için dünyanın en güçlü silahlarıyla donatılmış onlarca hava aracını bölgeye gönderdi. Yaralandı ancak iyi olacak. Bu olağanüstü operasyon, dün kurtardığımız bir başka cesur pilotun ardından geldi. İkinci operasyonu riske atmamak için bu kurtarmayı daha önce doğrulamamıştık. Bu, askeri tarihte ilk kez iki ABD pilotunun düşman hattının derinliklerinden ayrı ayrı kurtarıldığı bir olaydır.

"ASLA BİR AMERİKALI ASKERİ GERİDE BIRAKMAYACAĞIZ"

Bu iki operasyonu tek bir Amerikalı asker hayatını kaybetmeden, hatta yaralanmadan gerçekleştirmiş olmamız, İran hava sahasında ezici hava üstünlüğü sağladığımızın açık bir göstergesidir. Bu, Cumhuriyetçi, Demokrat ve tüm Amerikalıların gurur duyması ve etrafında birleşmesi gereken bir andır. Dünyanın en iyi, en profesyonel ve en güçlü ordusuna sahibiz."

ABD, İran'da düşürülen F-15 savaş uçağının 2 pilotunu operasyonla kurtardı

GERİLİM TIRMANIYOR

F-15’in düşürülmesi, ABD’nin İran hava sahasında yaşadığı en ciddi kayıplardan biri olarak kayda geçerken, olayın savaşın seyrini etkileyebileceği değerlendiriliyor. Aynı süreçte ABD’ye ait başka bir savaş uçağının da düşmesi ve kurtarma helikopterlerinin hedef alınması, bölgedeki riskin boyutunu gözler önüne serdi. Yaşanan gelişmeler, ABD-İran hattındaki askeri gerilimin daha da tırmanabileceğine işaret ediyor.

Son Dakika Güncel ABD, İran'da düşürülen F-15 savaş uçağının 2 pilotunu operasyonla kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • 7zxs4mm228 7zxs4mm228:
    Üzüldüm.İranın bulmasını isterdim. 179 14 Yanıtla
    Adam Adam:
    Uydura şişire filmini çekmeleri de yakındır 55 1
    Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    üzülme kurtarma operasyonuna giden c 130 tipi uçak ta düşürüldü o pilot ta yakalandı 42 6
    Ali Kublay Ali Kublay:
    İran'dan medet umam ümmet boşa heveslenmeyin İran'dan cacık olmaz 0 18
  • Metin YükCel Metin YükCel:
    PALAVRA İRANLI AŞİRETLER YAKALAYIP DEVLETLERİNE TESLİM ETMİŞLER, VİDEOSUDA VAR X te 72 18 Yanıtla
    Ayşegül Karaduman Ayşegül Karaduman:
    Bu söylediğinizin doğru olmasını çok isterim 52 7
  • 12karaoglan 12karaoglan:
    abd özel kuvvetleri girmiş,tam zamanı iran sende onlara gir, kaçırma bu fırsatı 50 7 Yanıtla
  • ensari.alp ensari.alp:
    ne güzel bir senaryo 16 2 Yanıtla
    Adam Adam:
    Filmin adı da "Kahraman Başkan" 7 0
  • serda Dörtyollu serda Dörtyollu:
    Yav hollywood filmi mi bu..? O dediğiniz senaryolarda oluyor. Bence bunlar çok kahramanlık filmi izleyip beyinlerini iyice uyuşturmuşlar. 7 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: ABD, İran'da düşürülen F-15 savaş uçağının 2 pilotunu operasyonla kurtardı - Son Dakika
