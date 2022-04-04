Aksaray'da kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Aksaray'da kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı

04.04.2022 15:14
Aksaray'da kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı

Aksaray'da düştüğü kuyudan kurtarılan köpek, tedavi altına alındı.

Aksaray'da düştüğü kuyudan kurtarılan köpek, tedavi altına alındı.

Güzelyurt ilçesi Gaziemir Köyü Afet Evleri Mahallesi yakınlarında üzeri açık bırakılan kuyudan köpek sesi geldiğini duyanlar, durumu 112 Acil Servis ekibine bildirdi.

AFAD ekipleri bölgeye giderek yaklaşık 18 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpek için kurtarma çalışması başlattı.

AFAD görevlisi kuyuya inerek köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Köpeğe yiyecek ve içecek veren ekipler, yürüyemeyen köpeği tedavisi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

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Güzelyurt, Aksaray, Köpek, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
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