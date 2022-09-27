Aksaray'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

27.09.2022 10:30
Aksaray'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Aksaray'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ercan Kaya'nın (33) kullandığı 34 FDD 468 plakalı otomobil, Aksaray- Ankara kara yolunun 46. kilometresinde Ahmet Ü. (30) idaresindeki 51 ABH 290 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Umut Saraclar'ın (22) hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde sıkışan sürücü Kaya ile Ünal Yamaç (43) itfaiye ve AFAD ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Tır şoförü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

Ercan Kaya, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Aksaray'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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