Aksaray'da traktörler denetim altında - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray'da traktörler denetim altında

29.06.2022 12:16
Aksaray'da traktörler denetim altında

Aksaray'da yaz mevsiminin gelmesi ve tarım sektörünün hareketlenmesi ile birlikte jandarma ekipleri traktörler üzerinde denetimlerini artırdı.

Aksaray'da yaz mevsiminin gelmesi ve tarım sektörünün hareketlenmesi ile birlikte jandarma ekipleri traktörler üzerinde denetimlerini artırdı.

Kent genelinde ilçe, belde ve köy yollarında görev alan jandarma ekipleri traktörleri bir bir denetliyor. Yaşanabilecek trafik kazalarının önüne geçilmesi, can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla durdurulan traktörler sürücüleri başta olmak üzere traktörlerde görünmeyi sağlayan üçgen reflektör, flaşörlü lamba ile 2001 yılından sonra üretilen traktörlerde zorunlu olan devrilme esnasında sürücünün traktörün altında kalarak zarar görmesini engelleyen koruma çerçevesinin bulunup bulunmadığı kontrol ediliyor. Reflektör, flaşörlü lamba ve koruma çerçevesinin önemi konusunda traktör sürücülerine bilgilendirme yapılarak, "Traktör Kullanımında Güvenlik" konulu broşür dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Tarımsal faaliyette bulunan araçların karışmış olduğu kazaları en aza indirerek vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetlerimize devam edilecektir" denildi. - AKSARAY

YORUMLAR
500
30 ayrı suçtan 37 yıl hapis cezası olan şahıs gardıropta yakalandı 30 ayrı suçtan 37 yıl hapis cezası olan şahıs gardıropta yakalandı 30 ayrı suçtan 37 yıl hapsi olan şahıs gardıropta yakalandı 30 ayrı suçtan 37 yıl hapsi olan şahıs gardıropta yakalandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da traktörler denetim altında - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:23 Mehmet Ali Erbil'den özel hastane isyanı! 2 dakika muayeneye 1300 TL ödedi
12:23 Demir Yumruk operasyonundan yeni ayrıntılar! Baskın yapılan her yerden para çıkıyor
12:21 Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular netleşti! İşte Okan Buruk'un listesi
12:21 Ayakları dışarıda otomobil kullanan sürücüye ceza yazıldı
11:58 Terör destekçisi vekil Kakabaveh'dan, İsveç hükümetine sert tepki: Türkiye'ye teslim oldu
11:52 Beşiktaş golcüsünü buldu! İşte Weghorst'un maliyeti
11:48 Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile yaptığı muhtıraya Akşener'den tepki: İktidarın attığı bu imza ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir
11:35 Ünlü oyuncu Mary Mara'nın cansız bedeni bulundu
11:20 Bu gece yarısından itibaren motorine 84 kuruşluk bir indirim daha gelebilir!
11:12 Oyuncu Aslıhan Gürbüz ve meslektaşı İsmail Hacıoğlu aşk yaşamaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 12:31:14. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da traktörler denetim altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement