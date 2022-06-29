Aksaray'da traktörler denetim altında

Aksaray'da yaz mevsiminin gelmesi ve tarım sektörünün hareketlenmesi ile birlikte jandarma ekipleri traktörler üzerinde denetimlerini artırdı.

Kent genelinde ilçe, belde ve köy yollarında görev alan jandarma ekipleri traktörleri bir bir denetliyor. Yaşanabilecek trafik kazalarının önüne geçilmesi, can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla durdurulan traktörler sürücüleri başta olmak üzere traktörlerde görünmeyi sağlayan üçgen reflektör, flaşörlü lamba ile 2001 yılından sonra üretilen traktörlerde zorunlu olan devrilme esnasında sürücünün traktörün altında kalarak zarar görmesini engelleyen koruma çerçevesinin bulunup bulunmadığı kontrol ediliyor. Reflektör, flaşörlü lamba ve koruma çerçevesinin önemi konusunda traktör sürücülerine bilgilendirme yapılarak, "Traktör Kullanımında Güvenlik" konulu broşür dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Tarımsal faaliyette bulunan araçların karışmış olduğu kazaları en aza indirerek vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetlerimize devam edilecektir" denildi. - AKSARAY