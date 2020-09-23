Aksaray'ın su projesinde ilk adım atılıyor - Son Dakika

Aksaray'ın su projesinde ilk adım atılıyor

Kızılırmak'tan Konya havzasına su aktarmak için ilk adım atılırken, Aksaray'ın yıllardır istediği proje için DSİ etüt, planlama ve tesisler için mühendislik hizmeti alımı için ihaleye çıkıyor.

Aksaray'ın su projesinde ilk adım atılıyor, System.String[]

Kızılırmak'tan Konya havzasına su aktarmak için ilk adım atılırken, Aksaray'ın yıllardır istediği proje için DSİ etüt, planlama ve tesisler için mühendislik hizmeti alımı için ihaleye çıkıyor.

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da olmazsa olmazlar arasında yer alan dış havzalardan su getirme projesinin ilk adımı atılıyor. Konuyla ilgili bilgiler veren Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, "Yıllardır başta Aksaray Ticaret Borsasının gayretli çalışmalarıyla başlayan bugüne kadar tüm vekil bakanlar ve Cumhurbaşkanına kadar iletilen dış havzalardan su getirilmesi talebi Sayın Valimiz Hamza Aydoğdu'nun başarılı girişimleri sonucu ilk adımlar atılıyor. Aksaray Ticaret Borsası olarak emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Tarımın olmazsa olmazı su sorununu kalıcı olarak ortadan kaldırmak için yıllardır Aksaray Ticaret Borsası önderliğinde projenin dile getirildiğini belirten Başkan Özkök, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili tüm Bakanlar ve kurumlarda dile getirilen ve istenilen Kızılırmak suyuyla ilgili ilk somut adım atıldı. Bu kapsamda DSİ Genel Müdürlüğü etüt, planlama ve tahsisler dairesi başkanlığı tarafından 28 Eylül'de mühendislik danışmanlık hizmeti alınacak. EKAP'taki duyuruda işin yapılacağı yer, Kızılırmak Havzası ve Konya Kapalı Havzasına bağlı iller olarak belirlendi. Aksaray'ın yıllardır beklediği proje olan Kızılırmak'tan su aktarılması projesi, Aksaray'ın tarımsal üretimine büyük katkıda bulunacak. Proje sayesinde Konya ve Aksaray'ın kuzeyinde yer alan tarım alanlarının suya kavuşmuş olacak. İhaleye çıkacak projede diğer detaylar da verildi. Etüt, planlama ve tahsisler daire başkanlığından özel teknik şartnamesine göre bu proje ile Konya Kapalı Havzasında yer alan tarım arazilerinin sulanması durumu değerlendirilecek ve aktarılacak sularla HES projeleri geliştirme durumu da araştırılacak. 'Konya Kapalı Havzası Master Planı Hazırlanması' işinde Konya Kapalı Havzasına dış havzalardan su aktarılması ile ilgili çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar neticesinde Kızılırmak Havzasından yıllık yaklaşık 200 hm3 suyun Konya Kapalı Havzasına alınabileceği öngörüldü. Projede, Kızılırmak Havzasından aktarılacak su mevcut depolamalar kullanılarak veya yeni depolama yeri veya yerleri araştırılarak alternatifli olarak çalışılacak olup, teknik ve ekonomik yönden en uygun çözüm bulunacak" diye konuştu. - AKSARAY

Kızılırmak, Aksaray, Tarım, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 12:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aksaray'ın su projesinde ilk adım atılıyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Rıdvan Dilmen'in "Temiz Eller Operasyonu" çağrısına Aziz Yıldırım'dan destek: Türk futbolunu baronlar yönetiyor Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı Son Dakika! Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti İçişleri Bakanı Soylu'dan kira tepkisi: Hadi gitsin de bir polisimiz Bodrum'da kiralık ev bulsun Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi
TÜİK'in raporuna göre; elektrik yüzde 32, doğal gaz ise yüzde 34 zamlandı TÜİK'in raporuna göre; elektrik yüzde 32, doğal gaz ise yüzde 34 zamlandı         
15:06
Son nefesini uyuşturucu kullandığı metruk evde verdi Son nefesini uyuşturucu kullandığı metruk evde verdi         
14:48
Zabıtalardan kurtulmak isteyen dilencilerden akılalmaz tehdit: Yaklaşma koronayım, tükürürüm Zabıtalardan kurtulmak isteyen dilencilerden akılalmaz tehdit: Yaklaşma koronayım, tükürürüm         
14:36
Anayasa Mahkemesi Başkanı, İçişleri Bakanı'nın meydan okumasına Mevlana'dan alıntı yaparak cevap verdi Anayasa Mahkemesi Başkanı, İçişleri Bakanı'nın meydan okumasına Mevlana'dan alıntı yaparak cevap verdi         
14:11
TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz         
13:28
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Rıdvan Dilmen'in suçlamalarına Rasim Ozan'dan ilk yanıt: FETÖ ile savaşımı inkar edenin alnını karışlarım Rıdvan Dilmen'in suçlamalarına Rasim Ozan'dan ilk yanıt: FETÖ ile savaşımı inkar edenin alnını karışlarım         
12:00
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Türkiye'de 5 gün önce yapılan korona aşısından ilk bulgular geldi: Ciddi yan etki yok Türkiye'de 5 gün önce yapılan korona aşısından ilk bulgular geldi: Ciddi yan etki yok         
10:54
Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu         
10:51
Pandemi döneminde 'buggy' araba yapan genç hayalindeki bölümü kazandı Pandemi döneminde 'buggy' araba yapan genç hayalindeki bölümü kazandı         
10:48
Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı         
09:57
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Üçüncü kuşak ustaların tarlada inşa ettikleri tekneler yurt dışından büyük ilgi görüyor Üçüncü kuşak ustaların tarlada inşa ettikleri tekneler yurt dışından büyük ilgi görüyor         
08:03
Diyarbakır'da arzuhalcilik yapan lise mezunu genç, HES kodu zorunluluğunu gelir kaynağına dönüştürdü Diyarbakır'da arzuhalcilik yapan lise mezunu genç, HES kodu zorunluluğunu gelir kaynağına dönüştürdü         
07:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 15:19:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray'ın su projesinde ilk adım atılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei