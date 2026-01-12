Aksu\'da Kaybolan 55 Hayvan Bulundu

Antalya'nın Aksu ilçesinde yoğun yağış nedeniyle kaybolan 55 küçükbaş hayvan, jandarmanın zorlu hava ve arazi şartlarında yürüttüğü çalışma sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde ikamet eden vatandaş M.Ç., bugün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yoğun yağış nedeniyle arazide bulunan 55 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu bildirerek yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi amacıyla bölgede arama ve araştırma çalışması başlattı. Jandarma ekipleri, olumsuz hava şartları ve engebeli araziye rağmen yürüttükleri çalışmalar sonucunda kayıp 55 keçiyi eksiksiz ve sağlıklı şekilde tespit etti. Hayvanlar, gerekli kontrollerin ardından sahibine teslim edildi. - ANTALYA