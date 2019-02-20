Son Dakika Haberleri: Al-Falih: Petrol Fiyatlarının Nisan'da Dengeleneceğini Umuyorum

Al-Falih: Petrol Fiyatlarının Nisan'da Dengeleneceğini Umuyorum

41 dakika önce

– Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih petrol piyasasının Nisan ayında dengeleneceğini tahmin ettiğini söyledi.

Al-Falih: Petrol Fiyatlarının Nisan'da Dengeleneceğini Umuyorum, System.String[]
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih petrol piyasasının Nisan ayında dengeleneceğini tahmin ettiğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın petrol üretimini beş yıllık ortalamalarının altına çekmek istediğini belirten al_Falih, ABD'nin Venezuela ve İran'a yaptırımlarının bir tedarik açığı oluşturmayacağını umduğunu söyledi.

Bakan al-Falih, Suudi Arabistan'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Kasım ayında anlaşılan üretim kısıtlamasının 500 bin varil altında üretim yapmayı planladığını duyurdu.

OPEC ve üretim kısıtlamasına katılan diğer büyük petrol üreticileri Nisan ayında Viyana'da kısıtlamalara uyum konusunu görüşecekler. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:47 Kaynak: DHA

Suudi Arabistan, Ekonomi
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