Alanya'da plastik kasa fabrikasında yangın paniği
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Antalya'nın Alanya ilçesinde plastik kasa fabrikasında çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürdü.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:44 Kaynak: İHA
'nın Alanya
ilçesinde plastik kasa fabrikasında çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürdü.
Yangın, sabah saatlerinde Oba
Mahallesi Cevdet Yılmaz
Sokak üzerindeki bir plastik kasa fabrikasında meydana geldi. Henüz nedeni belirlemeyen yangında fabrikanın önündeki açık alanda bulunan plastik kasalar alev aldı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi
'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 itfaiye aracı ve 2 vidanjör ve çok sayıda itfaiye personeli yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangının çıktığı bölgede kereste fabrikası ve çok sayıda yerleşim yeri olması paniğe neden oldu. Çıkış nedeni araştırılan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA
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