Son Dakika Haberleri: Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

18 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında Alanya merkezli Adana ve I·stanbul'da belirlenen adreslere es¸ zamanlı operasyon düzenledi.

Bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, 9 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:43 Kaynak: AA

Antalya, Alanya, Güncel
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