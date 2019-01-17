Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı
18 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında Alanya merkezli Adana
ve I·stanbul'da belirlenen adreslere es¸ zamanlı operasyon düzenledi.
Bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, 9 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:43 Kaynak: AA
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