Alanyalılardan onlarca kişinin katıldığı mevlide tepki - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde esnaf M.K.'nin koronavirüsten yaşamını yitiren babası için verdiği yemekli mevlide katılanların tespit edilip, ceza uygulanması için kaymakamlık inceleme başlattı. Alanyalılar da yaşanılana tepki göstererek, "Herkes kurallara uysun" çağrısı yaptı.

Alanya'da esnaf olan M.K. geçen hafta, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden R.K. için iş yerinin önünde mevlit okutup, yemek verdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen düzenlenen mevlide onlarca kişi katıldı. Görüntüleri sosyal medyada yayınlanan mevlitte kalabalığın maske ve mesafe kurallarına uymadıkları da görüldü.