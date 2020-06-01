Alaşehir'de ihtiyaç sahibi 100 aileye 2'şer litre süt dağıtıldı - Son Dakika

Alaşehir'de ihtiyaç sahibi 100 aileye 2'şer litre süt dağıtıldı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, ihtiyaç sahibi 0-5 yaş grubu çocuğu olan 100 aileye, Kaymakamlık tarafından ücretsiz olarak 2'şer litre süt dağıtıldı.

Alaşehir Kaymakamlığı, Dünya Süt Günü kapsamında 0-5 yaş grubu çocuğu olan ihtiyaç sahibi 100 aileye süt dağıtmak için harekete geçti. Alaşehir Ticaret Borsası ile Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası sponsorluğu ile temin edilen sütler Alaşehir Kaymakamlığı Vefa Destek Grubu tarafından önceden tespit edilen adreslere teker teker teslim edildi. İhtiyaç sahibi 100 aileye 2'şer litre süt verildi.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Bugün 1 Haziran Dünya Süt Günü. Birleşmiş Milletler tarafından, sütün insan sağlığı açısından önemine vurgu yapmak, süt tüketimini teşvik etmek ve sütün toplumsal ve ekonomik değeri üzerinde farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanmaya başlayan bir gün. Biz de bugün de Alaşehir'de tespit ettiğimiz 0-5 yaş grubu çocuğu olan, vatandaşlarımıza 2'şer litre süt vererek, bu farkındalığa destek verdik" dedi.

Dağıtılan sütlerden alan vatandaşlar da uygulamadan duydukları memnuniyetlerini dile getirip, teşekkür etti.