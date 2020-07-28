Albay İnan terfi etti, İstihbarat Daire Başkanlığı'na atandı - Son Dakika

Elazığ İl jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, Tuğgeneralliğe terfi etti, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı'na atandı. İnan'ın yerine ise Amasya İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız atandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki terfi ve atama kararları Resmi Gazete yayımlandı. Yayımlanan karara göre 1 yıldır Elazığ İl Jandarma Komutanlığı görevini sürdüren Albay Gökhan İnan, terfi ederek Tuğgeneral oldu. Tuğgeneralliğe terfi eden İnan, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı'na atandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na ise Amasya İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız'ın ataması yapıldı. - ELAZIĞ