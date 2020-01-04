Aldıkları araçların sahiplerine verdikleri parayı gasbettikleri öne sürülen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aldıkları araçların sahiplerine verdikleri parayı gasbettikleri öne sürülen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Aldıkları araçların sahiplerine verdikleri parayı gasbettikleri öne sürülen 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Amasya'da, satın aldıkları araçların sahiplerine verdikleri parayı noter işleminden sonra gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Aldıkları araçların sahiplerine verdikleri parayı gasbettikleri öne sürülen 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Amasya'da, satın aldıkları araçların sahiplerine verdikleri parayı noter işleminden sonra gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon, Gümüşhacıköy ve Suluova ile Samsun'un Vezirköprü ilçelerinde ikinci el otomobil ticareti yapan H.D, D.K, B.D. ve A.D'nin satın aldıkları araçlar için sahiplerine verdikleri parayı noter işleminden sonra gasbettikleri bilgisi üzerine Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların 3'ü Kocaeli'de, biri ise Gümüşhacıköy ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Şüphelilerden H.D, D.K. ve B.D. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gümüşhacıköy, Samsun, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:28 Kaynak: AA
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