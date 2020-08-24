Aleksey Navalni: Rus muhalif lideri tedavi eden Alman doktorlar 'Bulgular zehirlenmeye işaret... - Son Dakika
BBC

Aleksey Navalni: Rus muhalif lideri tedavi eden Alman doktorlar 'Bulgular zehirlenmeye işaret...

Rus muhalif Aleksey Navalni'yi Berlin'de tedavi eden Alman doktorlar, bulguların zehirlenmeye işaret ettiğini söyledi.

Aleksey Navalni: Rus muhalif lideri tedavi eden Alman doktorlar 'Bulgular zehirlenmeye işaret..., System.String[]

Rus muhalif Aleksey Navalni'yi Berlin'de tedavi eden Alman doktorlar, bulguların zehirlenmeye işaret ettiğini söyledi.

Navalni'nin tedavi gördüğü Charite Hastanes'nin yazılı açıklamasında "Klinik kanıtlar, kolinesteraz inhibitörleri grubuna ait bir madde aracılığıyla zehirlenme olduğunu gösteriyor" dendi.

Hastane, 44 yaşındaki Rus muhalifin durumunun 'ciddi olduğunu, ama hayati tehlikesinin bulunmadığını' ifade etti.

Navalni, Perşembe günü Siberya'daki Tomsk'tan Moskova'ya giden uçakta hastalanmıştı. Destekçileri Navalni'nin Tomsk havaalanında içtiği bir çaydan zehirlenmiş olabileceğini öne sürüyordu.

Navalni'nin uçağı Omsk'a acil iniş yaptı ve ilk tedaviyi orada gördü. Doktorlar önce Navalni'nin başka bir yere nakledilemeyecek kadar hasta olduğunu söyledi daha sonra Almanya'ya gönderilmesine izin verildi. Navalni Cumartesi sabahı tedavi için Berlin'e indi.

Rus doktorlar önce Navalni'nin vücudunda hiçbir zehirli madde bulunmadığını söylüyor, rahatsızlığının düşük kan şekeri kaynaklık metabolizma düzensizliği olduğunu iddia ediyordu.





Muhalif liderin uçak masrafını "Cinema for Peace" (Barış için Sinema) adlı Almanya merkezli bir vakıf karşıladı.

Barış için Sinema Vakfı, aktivist ve film yapımcısı Jaka Bizili tarafından kuruldu.

Vakıf, 2018'de zehirlenme belirtileri gösteren muhalif Rus punk grubu Pussy Riot'ın sözcüsü Pyotr Verzilov'un tedavi masraflarını üstlenmişti.

Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmysh Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Herkese destekleri için çok teşekkürler. Aleksey'in yaşamı ve sağlığı için verdiğimiz mücadele yeni başladı" yazdı.

Yarmysh, Rus doktorların uçuşa geç onay vermelerini eleştirdi, gerekli tüm evrakların Cuma sabahı hazır olduğunu söyledi.

Doktorlar ne dedi?

Alman doktorlar öncelikle Navalni'nin zehirlenip zehirlenmediğini inceledi.

Hastane, "Maddenin kesin olarak ne olduğu henüz bilinmiyor. Geniş kapsamlı analizler başladı. Zehrin etkisi, örneğin organizmadaki kolinesteraz inhibisyonu birkaç defa bağımsız laboratuvarlarda kanıtlandı" açıklaması yaptı.

Navalni, atropin panzehriyle tedavi ediliyor. Ama açıklamada, klinik sonuçların henüz belirsiz olduğu ve sinir sistemine etkileri olabileceği uyarısı yapıldı.

Rus muhalefet lideri Navalni hala yoğun bakım ünitesinde suni solunum cihazına bağlı tedavi görüyor.





Sosyal medyada Navalni'nin havalimanında sedyeyle ambulansa taşınırken çekilmiş fotoğrafları paylaşılmıştı. Bir başka fotoğrafta ise Navalni'nin Tomsk havalimanındaki kafede elindeki kupayla bir şeyler içtiği görülüyor.

Uçaktaki yolculardan Pavel Lebedev de Navalni'nin uçuşun başında tuvalete gittiğini ve uzun bir süre geri gelmediğini söyleyerek, "Kendini gerçekten hasta hissetmeye başladı. Onu geri getirmek için mücadele ettiler ve acı içinde çığlık atıyordu" dedi.

Navalni'nin bir tür metabolizma hastalığından muzdarip olduğunu belirten Rus doktorlar ise başta muhalif liderin durumunun başka bir yere nakledilmeye müsait olmadığını belirtmiş sonra fikir değiştirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov ise Kremlin'in "acil şifa" Navalni'nin gerektiğinde yurt dışına çıkarılması için yardımcı olacağını söylemiş, onun zehirlendiğinin henüz kanıtlanmadığını vurgulamıştı.

Aleksey Navalni, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli muhaliflerinden.

Navalni, Putin'in Birleşik Rusya Partisi için "sahtekarlar ve hırsızlar çetesi" demişti.

Muhalif lider, Haziran'da Putin'in iki dönem daha görevde kalmasını sağlayacak olan anayasa değişikliğini de "darbe" diye tanımlamıştı.

Aleksey Navalni daha önce birkaç kez kısa sürelerle hapis yatmıştı.

Son kez izinsiz gösteri düzenlediği gerekçesiyle Temmuz 2019'da 30 gün hapis cezasına çarptırılan Navalni hapiste dermatit geçirmiş ve doktoru muhalif liderin zehirlenmiş olabileceğini söylemişti.

Vladimir Putin, Berlin, Dünya, Son Dakika
BBC

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 18:37

Son Dakika Dünya Aleksey Navalni: Rus muhalif lideri tedavi eden Alman doktorlar 'Bulgular zehirlenmeye işaret... - Son Dakika Dünya
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