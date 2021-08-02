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Alevlerin yaklaştığı Gündoğmuş İlçesi tahliye ediliyor - Son Dakika

Alevlerin yaklaştığı Gündoğmuş İlçesi tahliye ediliyor

02.08.2021 18:14

Alevlerin yaklaştığı Gündoğmuş İlçesi tahliye ediliyor Başkan Böcek'ten yardım çağrısı Antalya'nın Gündoğmuş İlçesi alevlerin kent merkezini sarması sonucu tahliye edilmeye başlandı.

Alevlerin yaklaştığı Gündoğmuş İlçesi tahliye ediliyor

Başkan Böcek'ten yardım çağrısı

ANTALYA - Antalya'nın Gündoğmuş İlçesi alevlerin kent merkezini sarması sonucu tahliye edilmeye başlandı. Araçlarına binen vatandaşlar ilçe merkezinden ayrılıyor. Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de bir çağrıda bulunarak, "Gündoğmuş'tayız. Arka tarafta yangın şehre indi. Ne olur buraya uçak, helikopter gönderin. Yanıyor insanlar" dedi.

Antalya'nın Gündoğmuş İlçesi'nde çıkan yangın, sabah saatlerinden itibaren hızla yayılmaya başladı. Yangın öğle saatlerinde şehrin merkezine doğru yaklaştı. Alevlerin kuşattığı ilçe merkezinde vatandaşlar tahliye edilmeye başladı. İlçe merkezinde oturan vatandaşlar araçlarına binerek şehri terk etmeye başladı. Araçları olmayanlar ise komşularının yardımı ile tahliye ediliyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, ilçe merkezine alevlerin yaklaşması nedeni ile bir çağrıda bulunarak, "Gündoğmuş'tayız. Arka tarafta yangın şehre indi. Ne olur buraya uçak, helikopter gönderin. Yanıyor insanlar" dedi.

Alevlerin yaklaştığı Gündoğmuş İlçesi tahliye ediliyor
Alevlerin yaklaştığı Gündoğmuş İlçesi tahliye ediliyor
Alevlerin yaklaştığı Gündoğmuş İlçesi tahliye ediliyor
Alevlerin yaklaştığı Gündoğmuş İlçesi tahliye ediliyor

Gündoğmuş, Hisarcık, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alevlerin yaklaştığı Gündoğmuş İlçesi tahliye ediliyor - Son Dakika


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