Alevlerin yaklaştığı Gündoğmuş İlçesi tahliye ediliyor - Son Dakika

THK Başkanı'nın ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna yanıtı spikeri de şaşırttı

Alevlerin yaklaştığı Gündoğmuş İlçesi tahliye ediliyor

Başkan Böcek'ten yardım çağrısı

ANTALYA - Antalya'nın Gündoğmuş İlçesi alevlerin kent merkezini sarması sonucu tahliye edilmeye başlandı. Araçlarına binen vatandaşlar ilçe merkezinden ayrılıyor. Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de bir çağrıda bulunarak, "Gündoğmuş'tayız. Arka tarafta yangın şehre indi. Ne olur buraya uçak, helikopter gönderin. Yanıyor insanlar" dedi.

Antalya'nın Gündoğmuş İlçesi'nde çıkan yangın, sabah saatlerinden itibaren hızla yayılmaya başladı. Yangın öğle saatlerinde şehrin merkezine doğru yaklaştı. Alevlerin kuşattığı ilçe merkezinde vatandaşlar tahliye edilmeye başladı. İlçe merkezinde oturan vatandaşlar araçlarına binerek şehri terk etmeye başladı. Araçları olmayanlar ise komşularının yardımı ile tahliye ediliyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, ilçe merkezine alevlerin yaklaşması nedeni ile bir çağrıda bulunarak, "Gündoğmuş'tayız. Arka tarafta yangın şehre indi. Ne olur buraya uçak, helikopter gönderin. Yanıyor insanlar" dedi.