Son dakika haberi: Alexander Sörloth'tan veda mesajı

Trabzonspor'dan ayrılarak Almanya'nın Leipzig Kulübü'ne transfer olan golcü oyuncu Alexander Sörloth, "Kalbim biraz buruk şekilde bu tercihi yapsam da kariyerimi düşünmek zorundaydım." dedi.

Bordo-mavili takımda geçen sezon 24 golle gol kralı olan Norveçli futbolcu, kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan video ile veda etti.

Sörloth, Trabzonspor'da geçirdiği geçen sezonun kendisi için çok duygusal olduğunu ifade ederek, "Başkan Ahmet Ağaoğlu'na beni kabullenip bir baba figürü gibi davrandığı için büyük teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Burada bulunduğum süre boyunca kendisi benim için çok özeldi ve tekrar kendisine büyük teşekkürlerimi iletiyorum." diye konuştu.

Yalnızca saha içinde değil, aynı zamanda şehirdeki birçok insanla da arkadaşlıklar kurduğunu, bu yüzden bu mesajı video ile göndermenin çok zor olduğunu belirten Sörloth, "Keşke bu veda mesajını bir veda üzerinden değil sizlere orada bizzat kendimi söyleyebilseydim. Trabzon şehri beni kendi çocukları gibi görseler de kariyerimde ulaşmak istediğim hedeflerim ve hayallerim var. Onlardan biri Almanya Bundesliga'da oynamaktı. Çünkü çok iyi bir lig, dünyadaki en iyi liglerden bir tanesi." şeklinde konuştu.

"Kalbim biraz buruk şekilde bu tercihi yapsam da kariyerimi düşünmek zorundaydım ve ayrıca aldığım karar Trabzonspor'dan ayrılmak değil, kariyerim için bir sonraki adımı atmak." ifadesini kullanan Norveçli oyuncu, şunları kaydetti:

"Umuyorum herkes de bunu anlayacaktır. Hepinize bizzat veda edebilmeyi isterdim. Ancak bu yıl Kovid-19 salgınıyla birlikte seyahat etmek daha zorlaştı ve maalesef bu yüzden gelip ellerinizi sıkıp düzgün bir şekilde veda etme fırsatı bulamıyorum. Ama yine de beni aranıza kattığınız ve kariyerimde yeni adımı atma fırsatı tanıdığınız için sizlere minnettar olduğumu ifade etmek istiyorum. Trabzon'da her zaman arkadaşlarım olacak. Takım arkadaşlarım, antrenörler, sağlık ekibi, oradaki herkes geçen yılı unutulmayacak bir yıl haline getirdiler. Sizlere her zaman borçlu hissedeceğim. Gelecek de tekrar sizlerle görüşebilmeyi umuyorum."