Ali Nesin: Bir Ay Önce Valilik, İzinsiz Bağış Kampanyası Yaptığımız Gerekçesiyle Banka Hesaplarımızı Bloke Etti - Son Dakika

Nesin Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Ali Nesin, "Bir ay önce valilik, izinsiz bağış kampanyası yaptığımız gerekçesiyle banka hesaplarımızı bloke etti. Şu anda paramıza ulaşamıyoruz. Hem araziyi hem de o süreçte toplanan parayı istiyorlar. Bir ay boyunca sorunu diyalogla, güzellikle, bu ülkeye ve insanlarına inanan uygar insanlar gibi çözmeye çalıştık, ama olmadı" dedi.

Ali Nesin, 'Matematik Köyü' isimli sosyal medya hesabında bugün yayınladığı mektupta, Nesin Vakfı'na ait banka hesaplarının valilik tarafından bloke edildiğini açıkladı. Nesin, mektubunda, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Rabıta Vakfı ile Kocaeli Çatalca'da yaşanan gerilime de dikkat çekti. "Bir yere kaçtığımız, kaçacağımız da yok. Devlet, istediği zaman istediğini alır zaten. Banka hesaplarımızı bloke etmek, en hafif deyimle ancak hoyratça bir tavır olabilir" diyen Ali Nesin'in mektubu şöyle:

"Sevgili dostlar, valilik banka hesaplarımızı bloke etti. 'Bu Vakıf'ta maaşlı çalışan var; okuyan, beslenen çocuk var' demeden, acımasızca… Bir yere kaçtığımız, kaçacağımız da yok. Devlet, istediği zaman istediğini alır zaten. Banka hesaplarımızı bloke etmek, en hafif deyimle ancak hoyratça bir tavır olabilir. Konuyu kısaca anlatayım. 2017'de sizlerin de katkısıyla komşu araziyi satın almış, böylece Nesin Vakfı'nı büyütmüştük. Babamın hayaliydi, gerçekleştirdik.

"GEÇEN YIL, İSMAİLAĞA CEMAATİNDEN OLDUĞU ANLAŞILAN RABITA VAKFI, YENİ ALDIĞIMIZ BU ARAZİNİN HEMEN YANINA YERLEŞTİ"

Geçen yıl, İsmailağa cemaatinden olduğu anlaşılan Rabıta Vakfı, yeni aldığımız bu arazinin hemen yanına yerleşti. Böylece onlarla komşu olduk. Eksantrik ve hatta sevimli bulduğum bu cemaatin yanı başımıza gelmesinden hiç rahatsız olmadım, hatta aksine, gülümsemeyle karşıladım. Türkiye, farklı inançların, farklı görüşlerin, farklı yaşam tarzlarının bir arada, barış içinde yaşayacakları bir ülke olmalı çünkü, aksi halde hiçbirimize huzur yok. 1995 Temmuz'unda ülkeye döndüğümde de bu düşüncedeydim, bugün de bu düşüncedeyim. Siyasi tavırlarımı biliyorsunuz. Ama olaylar hiç de umduğum gibi seyretmedi.

Yanı başımızda kalabalık ve yüksek sesli ayinler düzenlediler. Bakışlarından ve hareketlerinden, rahatsız olmamızı istedikleri anlaşılıyordu. Fotoğraflarımızı çekip özel hayatımızı ihlal ettiler. Tehdit ettiler. Çatalca'da aleyhimize dedikodular çıkardılar. Hiç nedensiz düşmanca bir tavır içine girdiler. Kaçak bir cami (ya da mescit) inşaatına başladılar. İçlerinden biri bize fiziken saldırdı. Hiçbir zaman tahriklerine kapılmadık ama gerekeni yaptık; ne yazık ki şikayetlerimizin hepsi resmi mercilerden geri döndü. Arkaları sağlam anlaşılan. Buraya kadar olanlar o kadar önemli değil, biz bu tür mücadelelerle çok haşır neşir olduk, adeta nasırlaştık. Sonrası daha vahim.

"VALİLİK, İZİNSİZ BAĞIŞ KAMPANYASI YAPTIĞIMIZ GEREKÇESİYLE BANKA HESAPLARIMIZI BLOKE ETTİ"

Bir ay önce valilik, izinsiz bağış kampanyası yaptığımız gerekçesiyle banka hesaplarımızı bloke etti. Şu anda paramıza ulaşamıyoruz. Hem araziyi hem de o süreçte toplanan parayı istiyorlar. Bir ay boyunca sorunu diyalogla, güzellikle, bu ülkeye ve insanlarına inanan uygar insanlar gibi çözmeye çalıştık, ama olmadı. 'İzinsiz bağış kampanyası' dedikleri de bir Facebook duyurusundan ibaret. Kaldı ki o zamanlar sosyal medya duyurularını kampanyadan sayan bir kanun maddesi de yoktu; üç-dört yıl sonra çıktı.

Son bir söz: Nesin Ailesi, bu ülkenin düşmanı değildir; aksine, Birinci Dünya Savaşı'na, ardından gönüllü olarak Kurtuluş Savaşı'na katılan dedemi de sayarsak, üç kuşaktır karşılıksız bu halka hizmet ediyoruz, izin verirlerse daha da edeceğiz. Yetti ama!"