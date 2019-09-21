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Ali Sunal Türk Filmleri Haftası Ödül Töreni'nde hüngür hüngür ağladı

15 dakika önce

Ali Sunal Türk Filmleri Haftası Ödül Töreni'nde hüngür hüngür ağladı -Ali Sunal'ın Bodrum'da gözyaşları sel olduMUĞLA - Bodrum'da 9'uncusu düzenlenen Türk Filmleri Haftası Ödül Töreni'nde ünlü oyuncu ve yönetmen Ali Sunal'ın gözyaşları sel oldu.

Ali Sunal Türk Filmleri Haftası Ödül Töreni'nde hüngür hüngür ağladı

-Ali Sunal'ın Bodrum'da gözyaşları sel oldu

MUĞLA - Bodrum'da 9'uncusu düzenlenen Türk Filmleri Haftası Ödül Töreni'nde ünlü oyuncu ve yönetmen Ali Sunal'ın gözyaşları sel oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sinema Salonu Yatırımcıları Derneği tarafından 9'uncusu düzenlenen Türk Filmleri haftası "CineBodrum" etkinliğine katılan Ali Sunal akşam Bodrum iskele meydanında yapılan SİSAY emek ödülleri gecesine katıldı. Oyuncu arkadaşlarıyla birlikte katıldığı ödül gecesinde 2018 yılında ölen oyuncular için hazırlanan slayt gösterisini izleyen Sunal'ın gözyaşları sel oldu.

Vizyona girecek olan "Hareket Sekiz" filmini Sinema salonu sahiplerine tanıtan Ali Sunal, Gürgen Öz, Onur Atilla, Hakan Bilgin ve filmin yapımcısı Levent Cengizhan bazı kesitlerin gösterildiği tanıtım filmi sonrasından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Oyuncu Gürgen Öz filmde kötü bir karakteri canlandırdığını ifade ederek "Çok neşeli, çok kaliteli bir komedi filmi yaptık. Hikayesi olan aksiyon ile komedinin bir arada olduğu için insanların gülmesi garanti" ifadelerini kullandı.

Ali Sunal ise Filmin konusunun 3 şanssız polisin hikayesi olduğunu söyleyerek "3 tane hayatta hiç bir şey de başarılı olamamış polisin görevlendirilip dünyayı kurtarmaya çalışmasını izleyeceğiz" dedi.

Daha sonra İskele meydanına gelen oyuncular SİSAY Emek ödüllerini aldı.

Ali Sunal Türk Filmleri Haftası Ödül Töreni'nde hüngür hüngür ağladı

Ali Sunal, Yönetmen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:04 Kaynak: İHA
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