Aliağa'da 19 Mahalle 'Kırsal Mahalle' Statüsüne Kavuştu - Son Dakika

Başkan Serkan Acar, köy iken mahalleye dönüşen 19 mahallenin 'kırsal mahalle' olarak kabul edildiği müjdesini verdi.

Aliağa'da düzenlenen muhtarlar buluşmasına MHP Genel Sekreter Yardımcısı, İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdürrahim Aydemir, parti temsilcileri ile muhtarlar katıldı. Aliağalı muhtarlar, istek ve taleplerini iletirken Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, kent sınırları içerisinde yer alan 19 mahallenin 'kırsal mahalle' olarak tespit edildiğini söyledi. Bu kapsamda Samurlu, Aşağı Şakran, Bahçedere, Bozköy, Çakmaklı, Çaltılıdere, Çıtak, Çoraklar, Güzelhisar, Hacıömerli, Horozgediği, Kalabak, Kapukaya, Karaköy, Karakuzu, Şehit Kemal, Uzunhasanlar, Yukarı Şehit Kemal ve Yüksekköy Mahalleleri, Aliağa Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısında oybirliği ile karara bağlanmasının ardından 'kırsal mahalle' statüsüne kavuştu.

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANI SERKAN ACAR, "HEPİMİZE HAYIRLI, UĞURLU OLSUN"

Aliağa sınırları içinde yer alan 19 Mahallenin 'Kırsal Mahalle' ilan edildiğini belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Geçtiğimiz aylarda belediye meclisimizde kırsal mahalle konusunda verdiğimiz önerge meclis üyelerimizin oy birliği ile kabul edildi. Mevzuat gereği büyükşehir belediyesinde de onaylanan önergemiz ile 19 mahallemiz kırsal mahalle ilan edildi. Bu mahallelerde zirai amaçlı araziler ve kırsal nitelikli konutlar emlak vergisinden muaf olacak. Bina, inşaat ve imarla ilgili harçlar alınmayacak. İçme ve kullanma suları için alınacak ücret, en düşük tarifenin işyerlerinde yüzde 50'si, konutlarda yüzde 25'i ödenecek. Vatandaşlarımız kendileri için hazırlanacak başvuru dilekçelerini doldurduktan sonra muafiyetler sisteme işlenecek. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

İZMİR MİLLETVEKİLİ TAMER OSMANAĞAOĞLU, "MUHTARLARIMIZIN TÜRK DEVLETİ'NİN MİLLETE UZANAN ELİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Muhtarların Türk Demokrasisinin çekirdekleri olduğunu ifade eden MHP Genel Sekreter Yardımcısı, İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, "Toplumun nabzını elinde tutan, mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev insanlarımızın derdine derman olan değerli muhtarlarımızla bir arada olmaktan onur duyuyorum. Sizler kimin ne sorunu var bilen insanlarsınız. Muhterem Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle, 'Muhtarlıklarımız varsa, demokrasimiz diridir. Muhtar demek mahallenin hadimi demektir. Muhtar demek mahalledeki devlet, mahalledeki dirayet, mahalledeki cesaret demektir'. Liderimizin çizdiği vizyonda muhtarlık sistemine saygıyla bakıyor, muhtarlarımızın Türk Milleti'nin dili, Türk Devleti'nin ise millete uzanan eli olduğunu biliyoruz" dedi.

KIRSAL MAHALLE STATÜSÜ HANGİ OLANAKLARI SUNUYOR?

Kırsal mahalle statüsü kazanan yerleşim birimlerinde, gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve arazilerle mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler emlak vergisinden muaf olacak. Bu yerlerde, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi yüzde 50 indirimli uygulanacak. Bina inşaat harcı ve imarla ilgili harçlar kalkacak, diğer vergi, harç ve harcamalara katılım payı yüzde 50 indirimli uygulanacak. İçme ve kullanma suları için alınacak ücretler en düşük tarifenin konutlarda yüzde 25'ini, işyerlerinde yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde belirlenecek.