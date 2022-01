Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Beko maçına hazırlanıyor - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu 17. haftasında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek Aliağa Petkimspor, maça galibiyet parolası ile hazırlanıyor.

Pınar Karşıyaka yenilgisinin ardından Fenerbahçe Beko maçı hazırlıklarına ara vermeden başlayan Aliağa Petkimspor, 16 Ocak Pazar günü evinde konuk edeceği rakibini mağlup etmek istiyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını Aliağa Belediyesi Spor Salonunda Başantrenör Burak Gören yönetiminde sürdüren Aliağa Petkimspor, zorlu rakibi karşısında galip gelmenin hesaplarını yapıyor. Her maçın kendileri için önemli olduğunu söyleyen Başantrenör Burak Gören, içerisinde bulundukları durumu bir an önce düzelterek daha sağlam ve istikrarlı bir yapıya kavuşmak istediklerini belirterek, "Hafta sonu Avrupa'nın sayılı kadrolarından birisiyle kendi evimizde oynayacağız. Kadro kalitesi ve derinliği olarak sadece Türkiye liginin değil EuroLeague'in de en kapasiteli takımı Fenerbahçe Beko'yu Aliağa'da misafir edecek olmaktan dolayı mutluyuz. Maçı izleyecek tüm basketbolseverlere iyi bir maç izletmek istiyoruz. Tabi bizim takımımızın içerisinde bulunduğu şartlar nedeniyle her maç bizim için çok önemli. Yaklaşık 10 gündür takımla birlikte çalışıyorum ve her gün ileriye doğru bir adım atmak isteyen bir takıma sahibim. Aliağa Petkim, kurumsal yapısı ve gelecekteki hedefleri ve potansiyeliyle daha iyi sonuçları ve pozisyonu arzulayan ve hedefleyen bir takım. Tüm gayemiz, içerisinde bulunduğumuz durumu bir an önce düzelterek daha sağlam ve istikrarlı bir yapıya kavuşmak. Aliağa, basketbol kültürü ile çok önemli bir yer. Daha önce defalarca olduğu gibi bu zorlu günlerde bizleri sonuna kadar destekleyeceklerinden hiçbir şüphem yok. Fenerbahçe maçında ve bundan sonraki süreçte tüm Aliağa halkının desteğini ve sevgisini hissetmek istiyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız ve mevcut durumu düzeltmek için her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

Ligde 2 galibiyetle son sırada yer alan Aliağa Petkimspor ile 13 galibiyetle 2. sırada yer alan Fenerbahçe Beko arasında 16 Ocak Pazar günü Aliağa Belediyesi Spor Salonunda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

(İsmail Hakkı Ergün-İHA)