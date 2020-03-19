"Alınan tedbirler zorlu süreci atlatmak için önemli"

Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'na katılan Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Ekonomi İstikrar Kalkanı paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Alınan tedbirlerin zorlu süreci atlamak için önemli olduğunu vurgulayan Sargın, bu zorlu dönemi en az hasarla atlatmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla çalıştıklarını ifade etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası alınan tedbirleri açıkladı. Çankaya'da gerçekleşen toplantıya katılan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, alınan tedbirler ile ilgili açıklamada bulundu.



Türkiye'nin yatırımcıları olarak, bu zorlu dönemi en az hasarla atlatmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla çalıştıklarını ifade eden YASED Başkanı Sargın, "Kamu-özel sektör istişare mekanizmasının güzel bir örneği olan koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm toplantısı, sürecin hem sağlık hem ekonomik boyutlarının büyük ciddiyet ve planlı bir yaklaşımla ele alındığını ortaya koydu. Açıklanan Ekonomi İstikrar Kalkanı paketi ve bu konuda alınan diğer ekonomik tedbirler, derinliğini ve süresini henüz bilmediğimiz bu süreçte atılmış önemli adımlar. Tüm dünyanın içinde bulunduğu bu belirsizlik ortamını yönetmek ve en az hasarla atlatmak için biz de yatırımcılar olarak sürece katkıda bulunmaya devam edeceğiz." dedi.



"Üretimde ve tedarikte süreklilik Türkiye'nin uzun vadede güvenli kaynak ülke olarak konumlanmasını destekler"



İnsan sağlığını korumanın esas öncelik olduğunu belirten Sargın, bunun ekonomiye de doğrudan etkisine değinerek şöyle devam etti: "Türkiye'nin uluslararası rekabette en güçlü olduğu alanlardan biri insan kaynağı. Nitelikli işgücümüzü korumak ekonomik açıdan da son derece önemli. Dünya'daki gelişmelerle üretim ve tedarik zincirlerinde kırılmalar olması kaçınılmaz. Biz insan kaynağımızı eğiterek, tedarik sistemlerimizi güçlendirerek bugünden hazırlığımızı yapabilirsek, dünyanın tedarik zincirinde çeşitlendirmeye gittiği orta ve uzun vadede Türkiye'yi güvenilir kaynak ülke olarak konumlandırma ve küresel tedarik sistemindeki payımızı arttırma imkanımız olur."



YASED Başkanı Ayşem Sargın, bu zorlu süreci en iyi şekilde yönetmek için iş dünyası, STK'lar ve kamu kurumlarıyla yakın işbirliği içinde, yapılan çalışmalara katkı sağlamaya devam edeceklerini vurguladı. - İSTANBUL