Alışverişlio'dan Fintech Devrimi: Cashback ile Altın Yatırımı Yapma Fırsatı - Son Dakika
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Alışverişlio'dan Fintech Devrimi: Cashback ile Altın Yatırımı Yapma Fırsatı

Alışverişlio\'dan Fintech Devrimi: Cashback ile Altın Yatırımı Yapma Fırsatı

23 Temmuz İstanbul - B9Creative Editör Yazar

26.07.2024 15:42  Güncelleme: 15:45
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Cashback çözümleriyle kullanıcıya tasarruf etme anlayışı ile yola çıkan Alışverişlio, kullanıcılarına sunduğu benzersiz fırsatlarla sektöre inovatif çözümler sunmaya hız kesmeden devam ediyor. Artık Alışverişlio kullanıcıları, harcamalarında kazandıkları iadeleri altın birikim hesaplarına aktarabilme imkanına sahip. Alışverişlio'nun CEO'su Mahmut Erol, lansman etkinliğinde yaptığı konuşmada, bu avantajlı özelliğin altını çizerek konuyla alakalı açıklamalarda bulundu:

Alışverişlio CEO'su Mahmut Erol: "Nakit iadeleri anında altın birikim hesaplarına aktarım özelliğimiz, kullanıcılarımızı uzun vadeli tasarruf yapmaya özendirecek."

Alışverişlio'dan Fintech Devrimi: Cashback ile Altın Yatırımı Yapma Fırsatı

Alışverişlio CEO'su Mahmut Erol, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Alışverişlio olarak, fintech alanında inovasyon yaparak kullanıcılarımızın finansal geleceklerine katkıda bulunmayı büyük bir öncelik olarak görüyoruz. Kullanıcılarımız, yerel ve ulusal 50.000'in üstünde anlaşmalı markalardan kazandıkları cashback iadelerini altın birikim hesaplarına aktararak, altın yatırımının uzun vadeli getirilerinden faydalanabilecekler. Her alışverişlerinde kâr edebilecekleri bir sistemi bir de altın yatırımı ile daha da pekiştirdik. Mahmut Erol, bu yeni özelliğin kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirtti."

Erol ayrıca şunları söyledi: "Ülkemizde altın birikimi büyük bir öneme sahip; bu geleneksel yöntem, bireylere güvenli bir limanda yatırım yapma imkânı sunuyor. Alışverişlio olarak, kullanıcılarımızın finansal güvenliklerini sağlamak ve birikimlerini çeşitlendirmelerine olanak tanımak, bizim için stratejik bir adım. Nakit iadeli altın birikimi özelliğimiz, kullanıcılarımıza hem geleneksel hem de güvenilir bir yatırım aracı sunarak, onların finansal geleceklerini daha sağlam temellere dayandırmalarına yardımcı oluyor. Bu yenilikçi özellik sayesinde, kullanıcılarımız sadece harcama yaparken değil, aynı zamanda her alışverişlerinde kâr ederek altın yatırımı yapmanın getirilerinden de faydalanacaklar."

Alışverişlio'dan Fintech Devrimi: Cashback ile Altın Yatırımı Yapma Fırsatı

Gelecekte Neler Bekliyor?

Erol, röportajın sonunda gelecekteki planlara da değindi: "Alışverişlio olarak, önümüzdeki dönemde 100.000'in üzerinde anlaşmalı noktaya ulaşmayı, kullanıcılarımıza daha fazla tasarruf imkanı sunmayı ve sürdürülebilir fintech çözümlerimizi genişletmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, yeşil fintech alanında atacağımız adımlarla çevre dostu projelere de imza atacağız."

Alışverişlio Hakkında:

Alışverişlio, ulusal ve yerel 50.000'den fazla noktada hizmet veren, kullanıcılarına günlük alışverişlerinde daha kârlı, sürdürülebilir ve tasarruflu çözümler sunan bir SuperApp'tir. Alışverişlio, alışveriş deneyimini yeniden tanımlayarak, kullanıcılarına yalnızca ürün ve hizmet satın almakla kalmayıp, aynı zamanda finansal kazanç sağlama imkanı sunar. Cashback, indirimler ve özel kampanyalarla kullanıcılarını ödüllendirir, böylece her alışveriş birikim ve tasarruf yapma fırsatına dönüşür.

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Son Dakika Advertorial Bülten Alışverişlio'dan Fintech Devrimi: Cashback ile Altın Yatırımı Yapma Fırsatı - Son Dakika

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