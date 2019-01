Alman Akreditasyon Kurumu, Türk Üniversitelerin Peşine Düştü

ÜNİVERSİTELERİN uluslararasılaşmasına imkan sağlayan akreditasyon programları son zamanlarda üniversiteler tarafından çok tercih ediliyor. Alman kökenli uluslararası program üretme ve kurumsal akreditasyon verme kurumu AQAS'ın Genel Müdürü Doris Herrmann, " Türkiye 'de 38 ayrı disiplinde lisans ve yüksek lisans programında akreditasyon çalışmaları yaptık. Türk yükseköğrenim kurumlarıyla da ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" dedi.Türkiye genelinde 129 devlet, 72 vakıf üniversitesi bulunuyor. 2017 – 2018 yükseköğretim istatistiklerine göre lisans, önlisans, yükseklisans ve doktora öğrencisi toplamda 7,5 milyondan fazla öğrenci var. Fakat üniversite kalite denetlemeleri sonucu akredite olmuş program sayısı ise yüzde 5 oranında. YÖK ise öğrencilerin uluslararası standartlarda eğitim almaları için hem ulusal hem uluslararası akreditasyon kuruluşları ile iş birliği içerisine girdi.Uluslararası Yükseköğrenim Akreditasyonları Ağı üyesi, Alman Akreditasyon Konseyi, Avrupa ve Uluslararası Akreditasyon Ağları üyesi olan, Alman kökenli uluslararası program üretme ve kurumsal akreditasyon verme kurumu AQAS (Agency for Quality Assurance) ise Avrupa standartlarına uygun bir şekilde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına bütün disiplinlerde akreditasyon veriyor."70'DEN FAZLA UZMAN İLE ÇALIŞTIK"AQAS'ın, geçen yıldan bu yana Türk yükseköğretim sistemi hakkında da önemli bilgiler edindiğini belirten AQAS Genel Müdürü Doris Herrmann, "Türkiye'de 2017 yılında akreditasyona başladık. 38 ayrı disiplinde lisans ve yüksek lisans programına akreditasyon çalışmaları yaptık. Fen bilimlerinden mühendisliğe uzanan geniş bir yelpazede yapılan çalışmalarda 70'den fazla uzman ile çalıştık" dedi.AQAS'ın, yükseköğretim kurumları ve akademik kuruluşlardan 90 üye tarafından desteklendiğini ve akreditasyona üniversitelerden, iş sahasından ve öğrencilerden gelen katılımcıları ile karar verdiklerini ifade eden Herrmann, hem Avrupa, hem Türkiye'de tecrübe edinen AQAS'ın, Avrupa'da yükseköğretim alanının geliştirilmesine de katkıda bulunduğunu sözlerine ekledi."İGÜ'YÜ GENEL KURULUMUZA ALDIK"Türk yükseköğretim sistemi hakkında önemli bilgiler edindiklerini kaydeden Herrmann, " İstanbul Gelişim Üniversitesi 'ni (İGÜ) de ilk uluslararası üniversite olarak kendi genel kurulumuza aldık. Ayrıca diğer Türk yükseköğrenim kurumlarıyla da ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" dedi."ÜNİVERSİTE DİPLOMALARININ ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ OLUYOR"Uluslararası program akreditasyonu elde ederek AQAS tarafından akredite edilen bir programın Avrupa yükseköğretim alanı programları ile uygunluğunun belgelendiğini belirten Herrmann, "Uluslararası akreditasyon bir kalite geliştirme aracıdır. Uluslararası akreditasyon alınan diplomaların uluslararası geçerliliği, öğrencilerin ve akademisyenlerin hareketine olanak sağlayarak, çeşitli projelerin oluşumuna da yol açıyor" diye konuştu."AKREDİTASYON ÇOK AŞAMALI OLARAK GERÇEKLEŞİYOR"Uluslararası akreditasyonun Avrupa standartları ve prosedürleri üzerinden işlediğini ifade eden Herrmann, "Değerlendirmeler, ilgili disiplinlerdeki uluslararası uzmanlar tarafından yapılıyor ve akreditasyon çok aşamalı olarak gerçekleşiyor. Yükseköğretim kurumu tarafından yapılan öz değerlendirme, yerinde incelemeler sonucu akran değerlendirmesi; akran değerlendirmesi sonucunda da raporlama gibi süreçler işliyor. Tüm bu prosedürleri de İngilizce olarak gerçekleştiriyoruz" dedi.Akredistayon programı kapsamında sundukları hizmetler hakkında da bilgi veren Herrmann, hizmetleri şöyle sıraladı:"Esnek bir metodoloji ile tüm disiplinleri kapsayan milli ve uluslararası program akreditasyonu; Birleşik programların akreditasyonunda geniş tecrübe; Öğretim Elemanı akreditasyonunda engin tecrübe; Amaca göre değişen kuruma özel değerlendirme yöntemi; Yenilikçi çözümler için ortaklıklar; Prosedürlere başlamadan ücretsiz bir danışma; Prosedürün her ayağında devamlı geri bildirim; Prosedürler devam ederken gerekli rehberlik hizmetleri (Raporların nasıl hazırlanacağı gibi); İhtiyaçlar doğrultusunda hazırlanacak kurum ve/veya programa özel workshoplar; Tecrübeli ve nitelikli çalışanların prosedürün her aşamasında kurum ve/veya programın yanında olması." - Rsel