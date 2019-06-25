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Almanya'da bir kentte 'Cami Meydanı' açıldı

58 dakika önce

EILENDORF semtindeki 2 bin 100 metrekare büyüklüğündeki meydanın isminin değişmesi dolayısıyla düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes ile Aachen Belediye Başkanı Marcel Philipp katıldı.

Almanya'da bir kentte 'Cami Meydanı' açıldı, System.String[]
EILENDORF semtindeki 2 bin 100 metrekare büyüklüğündeki meydanın isminin değişmesi dolayısıyla düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes ile Aachen Belediye Başkanı Marcel Philipp katıldı. Erciyes, yaptığı konuşmada, yerel yöneticilerin meydana bu ismi vererek caminin uyumun, entegrasyonun, hoşgörünün, birlik ve beraberliğin güzel bir yansıması olduğunu gösterdiğini söyledi. Halihazırda bazı çevrelerin ne yazık ki yabancı ve İslam düşmanlığını, ırkçılığı körüklediğini, bu korkular üzerinden de toplumları bölmeye çalıştığını belirten Erciyes, "Korkudan, nefretten beslenenlere karşı hep birlikte sesimizi yükseltmeli ve bugün burada olduğu gibi dostluğumuzu, dayanışmamızı ortaya koymalıyız" dedi.

'HERKES DESTEK VERDİ'

Aachen Belediye Başkanı Philipp de Almanya'da cadde ve meydanlara yeni isim verilmesinin kolay bir süreç olmadığına dikkati çekerek, buranın isminin değişmesine katkı sunan herkese teşekkür etti. Philipp, şehirde 'Münster' ve 'Havra' meydanlarının bulunduğunu, bir de cami meydanının olmasını istediklerini belirterek, "Bunun gerçekleşmesi için kurum ve kuruluşların yanı sıra siyasetçiler de destek verdi, böylece meydanın isminin değişmesini sağladık. Şehrimizde artık bir 'Cami Meydanı' olmasından dolayı belediye başkanı olarak çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

DİTİB Genel Sekreteri Abdurrahman Atasoy ile Cami Derneği Başkanı Abdurrahman Kol'un da birer konuşma yaptığı açılışa, Aachen Emniyet Müdürü Dirk Weinspach, Eilendorf İlçe Belediye Başkanı Marianne Conradt, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çevre sakinleri de katıldı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:38 
Köln, Türkiye, Almanya, Erciyes, Güncel
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