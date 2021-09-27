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Almanya'da Federal Meclis'e 19 Türk kökenli vekil seçildi - Son Dakika

Almanya'da Federal Meclis'e 19 Türk kökenli vekil seçildi

27.09.2021 11:34
Almanya'da Federal Meclis'e 19 Türk kökenli vekil seçildi, System.String[]

Almanya'da dün yapılan seçimin galibi oyların yüzde 25.7'sini alan Sosyal Demokrat Parti (SPD) olurken, 19 Türk kökenli vekil de Federal Meclis'e girme başarısını gösterdi.

Almanya'da dün yapılan seçimin galibi oyların yüzde 25.7'sini alan Sosyal Demokrat Parti (SPD) olurken, 19 Türk kökenli vekil de Federal Meclis'e girme başarısını gösterdi.

Yeni hükümet kurmak üzere genel seçime giden Almanya'da oyların yüzde 25.7'sini alan Sosyal Demokrat Parti (SPD) seçimin galibi oldu. Parlamentoya giren milletvekilleri de netleşirken Almanya Federal Seçim Kurulu, 19 Türk kökenli vekilin Federal Meclis'e girme başarısını gösterdiğini duyurdu. Seçimin galibi Sosyal Demokrat Parti (SPD) adına Berlin'den Cansel Kızıltepe, Hakan Demir; Hamburg'tan Aydan Özoğuz, Metin Hakverdi, Baden-Württemberg eyaletinden Macit Karaahmetoğlu, Derya Türk-Nachbaur, Mehmet Ali Takış ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletinden Gülistan Yüksel, Nezahat Baradari, Mahmut Özdemir Federal Meclis'e girmeyi başardı. Yeşiller Partisi (Die Grünen) adına Bavyera eyaletinden Ekin Deligöz; Berlin eyaletinden Canan Bayram; Baden-Württemberg eyaletinden Cem Özdemir, Melis Sekmen; Aşağı Saksonya eyaletinden Filiz Polat, Federal meclise girdi.

Sol parti oy kaybetse de 3 vekili meclise soktu

Seçimleri kazanan SPD olarak açıklanırken, Sol Parti'nin (Die Linke) oylarında da büyük bir düşüş gözlemlendi. Sol Parti (Die Linke), 2017 yılında yapılan seçimde oyların yüzde 9,2'sini alırken, başarısını bu seçimde koruyamayarak yüzde 4.9'a geriledi. Federal Meclis'e 3 vekili direkt seçilen Sol Parti, yüzde 5 barajının altında kalmasına rağmen meclise girdi. Sol Parti'den (Die Linke) Federal Meclise girmeyi başaran vekiller, Bavyera eyaletinden Ateş Gürpınar; Baden-Württemberg eyaletinden Gökay Akbulut ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletinden Sevim Dağdelen oldu.

Hıristiyan Demokrat Parti'den (CDU) ise Serap Güler Federal Meclis'e Kuzey Ren Vestfalya eyaletinden girdi.

"Alman halkı hükümet kuma görevini SPD, Yeşiller ve Liberallere verdi"

Almanya Federal Seçim Kurumu'nun geçici seçim sonuçlarını duyurmasının ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD) Başbakan Adayı Olaf Scholz yaptığı açıklamada, "Alman halkı tercihlerini sandığa yansıtarak Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Liberallere oy verdi. Seçmen, kurulacak koalisyon hükümetin belirlemiştir. Aynı zamanda Alman halkı, Hıristiyan Birlik partilerine sandıkta verdikleri mesajla Hristiyan Birlik Partilerinin muhalefet olmalarını istedi. Sandıktan çıkan netice budur" ifadelerini kullandı.

"Seçim bitmiştir" diyen SPD Başbakan Adayı Olaf Scholz, Alman halkına sundukları programı yerine getirebilmek için bir an önce hükümet kurma çalışmalarına başlayacaklarını söyledi. - BERLİN

Sosyal Demokrat Parti, Hükümet, Almanya, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Almanya'da Federal Meclis'e 19 Türk kökenli vekil seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da Federal Meclis'e 19 Türk kökenli vekil seçildi - Son Dakika
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